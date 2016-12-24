В Рузаевке 7-летняя девочка разбилась после падения с шестого этажа

Следственный комитет Мордовии выясняет обстоятельства гибели 7-летней девочки в Рузаевке. Трагедия произошла сегодня днем.

Как поясняют в СКР, 17 мая в следственные органы поступило сообщение о гибели 7-летней девочки в Рузаевке в результате падения с балкона квартиры, расположенной на 6-м этаже. По данному факту следственным отделом по городу Рузаевке СУ СКР РФ по РМ возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, девочка находилась в квартире одна, мама в это время была на работе.

Как стало известно «ВС», погибшая только вчера вернулась домой из реабилитационного центра, где проживала практически год в связи с ненадлежащим исполнением матерью своих обязанностей. Родители девочки в разводе, папа проживает за пределами республики.

Cледствием будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего, в том числе будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.