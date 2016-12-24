Горожане открыли купальный сезон

На Луховском пруду муниципальные власти установили мангалы, и один тут же украли отдыхающие

Аномально жаркий май позволил горожанам открыть купальный сезон гораздо раньше, чем обычно. Вследствие этого вопросу организации мест отдыха на водоемах Саранска на оперативном совещании в понедельник было уделено особое внимание.

Главы районных администраций доложили о том, какие условия созданы для отдыхающих вблизи воды. Так, на Луховском водоеме установлены мангалы, дровницы. «Стоит отметить, что отдыхающих на водоеме в выходные было очень много, - констатировал руководитель администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. - Изначально там было установлено три мангала, но один уже украли. Все чаще отдыхающие уходят жарить шашлык ближе к дачам, поэтому нами принято решение во избежание угрозы пожара сделать противопожарную полосу - провести опашку между дачами и зоной отдыха».

Также Сергей Мальченков обратил внимание Главы Саранска на организацию безопасности на водоёмах: «Большинство отдыхающих на Луховский пруд приезжают на машинах. На природе жарят шашлык, употребляют алкогольные напитки. Не исключено, что после отдыха многие водители садятся за руль в нетрезвом состоянии. Очень важно, чтобы на выезде с территории пруда дежурили патрули ГИБДД. Уверен, для многих это будет сдерживающим фактором. Также просьба к сотрудникам полиции, чтобы в будние дни у Луховского водоема пешие обходы совершали не только в утренние часы, но и в то время, когда происходит основной наплыв отдыхающих, - примерно с полудня и до вечера».

Петр Тултаев дал поручение установить вместо украденного мангала новый, а к оценке противопожарной ситуации привлекать сотрудников МЧС.

Глава Саранска высказал благодарность жительнице рабочего поселка Луховка, которая недавно инициировала проведение субботника в гаражном массиве. «Она сама собрала неравнодушных граждан, провела субботник. Огромное спасибо ей за это. Если таких граждан среди нас будет больше, чистоты в нашем городе значительно прибавится», - отметил мэр.

Глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин сообщил, что на Лесном озере в праздничные дни отдыхающих было много, нареканий к уборке территории нет. «После урагана, прошедшего в прошлом году, в лесном массиве, примыкающем к берегу, очень много поваленных деревьев. Лес на этом участке федеральный. Нам ранее не давали разрешение на уборку поваленных деревьев. Сейчас с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия решается вопрос об очистке этого участка. Если не убрать поваленные деревья с береговой зоны, это может негативно сказаться на противопожарной обстановке», - заявил Александр Кузьмин.

Глава администрации Ленинского района Александр Юткин рассказал, что в местах отдыха, организованных в Ленинском районе, - на пруду по ул. Гончарова, в Зеленой роще и парке Ленинского района уборка проводится своевременно.

Также стоит отметить, что согласно графику спасательные службы начинают дежурить на водоёмах только с первого июня. Поэтому до официального открытия купального сезона неуверенным пловцам стоит поостеречься лезть в воду.