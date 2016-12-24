Движение транспорта на автодороге № 5 должно быть восстановлено в кратчайшие сроки

На прошлой неделе Владимир Волков вместе с председателем Правительства РМ Владимиром Сушковым и мэром Саранска Петром Тултаевым проинспектировал ход ремонта аварийных путепроводов в районе автодороги № 5.

Признанный аварийным мост у завода ЖБК был закрыт на капитальный ремонт в августе прошлого года. На сегодняшний день подрядчик уже установил основные опоры, после чего приступит к укладке балок перекрытия, а затем - и к обустройству проезжей части. Другой путепровод - через реку Инсар - по мнению экспертов, тоже находится в аварийном состоянии. Из существующих вариантов его восстановления наиболее приемлемым считается тот, что предусматривает скорейшее открытие проезда для общественного транспорта и легковых автомашин. Грузовики при этом по-прежнему будут двигаться по объездной магистрали.

«Люди испытывают большие неудобства. И критика их совершенно справедлива! - подчеркнул Глава Мордовии. - Сейчас - вне зависимости от причин, которые привели к нарушению сроков завершения строительно-монтажных работ, - структуры, ответственные за сдачу объекта, должны активно взаимодействовать между собой. Необходимо задействовать все возможности, дабы в кратчайшие сроки запустить движение транспорта на этом важнейшем участке дорожной инфраструктуры республиканской столицы».