Движение транспорта на автодороге № 5 должно быть восстановлено в кратчайшие сроки

Забили на все!
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем