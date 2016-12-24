Владимир Волков оценил перспективы развития трех районов Мордовии

В минувшие выходные Глава Мордовии посетил Старошайговский, Краснослободский и Торбеевский районы республики, где ознакомился с ходом реализации ряда производственных и социальных проектов.

В Старошайговском районе в ходе осмотра посевов речь зашла о текущих проблемах развития растениеводства. В целом по республике, как отмечалось, зерновые и зернобобовые культуры засеяны на площади 283 тысячи гектаров, сахарная свекла - на 22 тыс. га. Влаги в почве, конечно, недостаточно, но ситуация еще не критичная. Как заметил Владимир Волков, непростые погодные условия заставляют аграриев приложить максимум усилий, чтобы получить хороший урожай. Благо все необходимое для этого есть - семена, удобрения, техника, грамотные специалисты.

Еще одной важной темой беседы с главой района Геннадием Мухиным стало дорожное строительство. В текущем году в рамках исполнения предвыборных наказов планируется начать работы сразу на двух объектах - отремонтировать 4,3-километровый участок шоссе Новое Акшино - Рудня и провести капитальный ремонт ул. Октябрьской в Старом Шайгове. А в 2020 г. намечено привести в порядок дорогу в селе Мельцаны и подъезд к кладбищу в селе Кулдым. Кстати, всего в течение ближайших пяти лет по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в районе будет отремонтировано свыше 90 км магистралей регионального значения.

В Краснослободске тем временем завершается возведение новой школы. В построенном трехэтажном здании есть три учебных блока, спортивный и актовый залы, медицинский пункт, игровые комнаты для первоклашек, столовая. Проект также предусматривает обустройство зоны отдыха, площадки для подвижных игр, универсального спортивного комплекса, футбольного поля с беговыми дорожками и учебно-опытного участка с садом и огородом.

Интересно, что по замыслу пришкольная территория должна стать еще одним местом отдыха для горожан. В этой связи Владимир Волков поручил тщательно проработать все используемые цветовые и дизайнерские решения. Притом максимально полно сохранить историческую застройку, имеющую немалую архитектурную ценность. Что же касается самой школы, то она по своему оснащению, применяемым технологиям, методикам и программам может войти в число лучших в Мордовии. Здесь, в частности, будет функционировать детский технопарк.

Далее в деревне Бобылевские Выселки Глава республики ознакомился с ходом строительства единого спортивного комплекса, рассчитанного на жителей трех районов - Краснослободского, Ельниковского и Темниковского. Данный объект, возводимый по программе устойчивого развития сельских территорий, реализуемой федеральным минсельхозом, будет многофункциональным. Здесь разместятся ледовая арена, бассейны, тренажерные и гимнастические залы.

Кроме того, руководитель региона побывал на стройплощадке нового свиноводческого комплекса на 6330 свиноматок у села Слободские Дубровки. На этом экологически безопасном современном производстве будут трудиться около 200 человек.

В Торбеевском районе Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку МПК «Атяшевский». С вводом ее в эксплуатацию агрохолдинг сможет ежегодно выпускать свыше 240 тысяч тонн колбасной продукции. Впрочем, значимость проекта, по мнению Главы, заключается не только в расширении производственных мощностей, но и в создании в мордовской глубинке новых рабочих мест с достойной зарплатой.