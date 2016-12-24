Решала «помогал» молдаванам с регистрацией и правами

39-летний заместитель директора саранской фирмы Вадим Границын предстанет перед судом по обвинению в четырех эпизодах мошенничества. Мужчина брал деньги с приезжих из Молдавии и обещал им решить вопросы с получением разрешения на временное проживание и обменом водительского удостоверения. Границын утверждал, что у него имеются высокопоставленные знакомые в органах и он все сделает в лучшем виде. Однако на деле только брал деньги и ничего не предпринимал.

Как следует из материалов уголовного дела, заместитель директора саранского ООО Вадим Границын имеет среднее образование, разведен, ранее судим за мошенничество.

По версии следствия, в январе 2017 года к Границыну через знакомого обратился приезжий гражданин Республики Молдова и попросил помочь решить вопрос с разрешением на временное проживание в России, а также с временной регистрацией в Мордовии. Перед этим Границын провел рекламную кампанию среди знакомых - активно хвастался своими связями и возможностями. Молдаванин клюнул на посулы. Вадим выслушал гастарбайтера и пообещал посодействовать в получении необходимой регистрации. Правда, сразу же озвучил, что его услуга будет стоить 125 тысяч рублей. Очевидно, Границын с самого начала не собирался решать вопрос с молдаванином, поскольку на самом деле среди его знакомых не было человека, способного помочь с регистрацией.

Приезжий поверил и в начале 2017 года передал Границыну 125 тысяч рублей. Решала забрал вознаграждение и благополучно спустил деньги на свои нужды. Через пару месяцев Границын «обул» еще одного выходца из Молдавии. Вадим также пообещал ему «разрулить» вопрос с разрешением на временное проживание в России. На этот раз клиент отдал решале 95 тысяч рублей и тоже не дождался обещанного результата.

Но миграционной сферой влиятельные связи Границына, как выяснилось, не исчерпывались. Весной 2017-го заместитель директора саранской фирмы обещал «помочь» еще двум гражданам Молдовы с заменой их водительских удостоверений. Требовалось выданные в Республике Молдова права поменять на российские. С одного приезжего комбинатор взял 20 тысяч, с другого - 15 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия Границын воспользовался своим конституционным правом не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников и от дачи показаний отказался.