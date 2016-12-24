Решала «помогал» молдаванам с регистрацией и правами

Психическая атака
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США