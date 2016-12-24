Горожанка потеряла деньги в надежде получить кредит

Репортер

За помощью к сотрудникам ОП № 3 УМВД России по Саранску обратилась 49-летняя местная жительница. По словам женщины, она хотела оформить кредит на одном из интернет-ресурсов. 
Дама оставила заявку, с ней связался менеджер и заявил, что готов оказать консультацию. Незнакомец озвучил пошаговую инструкцию и требования к заемщице, в число которых входила оплата страховки, которую необходимо было внести. Через ближайший банкомат горожанка перечислила 20,5 тысячи рублей, однако займа так и не получила. Все попытки связаться с неизвестным оказались безуспешными. По данному факту проводится проверка, розыск подозреваемых продолжается.
Полиция региона просит жителей Мордовии быть бдительными при оформлении займов в сети интернет. Часто мошенники создают сайты, где предлагают кредиты на выгодных условиях, что подкупает пользователей. Будьте внимательнее и старайтесь пользоваться услугами проверенных финансовых организаций.

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