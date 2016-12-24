Дело о гибели рабочего прекращено

Пролетарский районный суд прекратил уголовное дело о гибели 25-летнего менеджера компании «Саровский втормет» Валерия Резанова. На работе молодого человека смертельно травмировало металлическим баком. За гибель парня перед законом отвечали 46-летний водитель грейферного погрузчика-перегружателя Василий Демин и 43-летний директор компании Дмитрий Кузнецов. Оба обвинялись в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

16 ноября прошлого года в 7 часов утра на площадку по приему лома черных металлов фирмы «Саровский втормет», расположенной на ул. Промышленной, прибыли четыре человека: два кассира-приемщика, водитель Василий Демин и менеджер Валерий Резанов.

Около 11 часов утра Демин на грейферном погрузчике стал сортировать лом черных металлов. При очередном захвате погрузчиком металлический бак упал на стоявшего поблизости менеджера Резанова. В результате этого инцидента молодой человек скончался на месте. Следствие считало, что водитель Демин нарушил правила безопасности при ведении работ, что повлекло по неосторожности смерть человека.

В действиях директора Дмитрия Кузнецова следователи усматривали нарушения правил охраны труда и техники безопасности.

В суде родственница погибшего парня заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова и Демина в связи с примирением сторон в связи с тем, что обвиняемыми полностью заглажен причиненный ей вред, принесены соболезнования. Также дама заявила, что каких-либо претензий к ним она не имеет. Обвиняемые просили удовлетворить ходатайство потерпевшей и подтвердили, что вину признают в полном объеме и раскаиваются. Государственный обвинитель возражал против удовлетворения заявленного ходатайства. Однако принял решение о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Постановление вступило в законную силу.