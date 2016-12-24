Дело о гибели рабочего прекращено

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14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях