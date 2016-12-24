Рузаевские магазины торговали поддельными Gucci, Nike и Adidas

Глава Мордовии раскрыл сведения о доходах
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы