Рузаевские магазины торговали поддельными Gucci, Nike и Adidas

Репортер

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ нагрянули в один из магазинов Рузаевки. Оперативники осмотрели товар и нашли среди него массу контрафакта. 
Рузаевский предприниматель торговал липовыми толстовками известных брендов - Nike и New balance, майками, футболками и ремнями Adidas, Gucci и других именитых фирм. Специалисты выяснили, что вся одежда, представленная на витрине, является контрафактной. Во время проведения мероприятий сотрудниками ОМВД России по Рузаевскому району выявлены еще две торговые точки, продававшие подделки. Полицейские изъяли одежду, сумки и ремни с незаконно нанесенными товарными знаками.
В отношении владельцев торговых точек возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Правоохранители устанавливают канал поставки контрафактной продукции. По предварительным данным, ущерб, причиненный правообладателям товарного знака, составил более одного миллиона рублей.

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