За два дня в Мордовии задержаны 30 пьяных водителей

Репортер

Десятки водителей в состоянии опьянения были выявлены сотрудниками Госавтоинспекции во время операции «Нетрезвый водитель». Профилактическое мероприятие прошло в республике в минувшие выходные дни 10 и 11 мая. Во всех районах Саранска патрули ДПС усиленно работали по выявлению нарушителей, которые не побоялись сесть за руль в состоянии опьянения. Водители к таким проверкам относятся с пониманием, о проведении операции многие из автовладельцев знали заранее, потому, предъявляя документы, сами соглашались, что важно не допустить за руль нетрезвого нарушителя.
Всего за два дня проведения мероприятия на территории республики было выявлено 30 пьяных водителей. В отношении четырех из них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» продолжится на территории республики 18 мая. 

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