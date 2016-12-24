За два дня в Мордовии задержаны 30 пьяных водителей

«До лампочки!»
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ