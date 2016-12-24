Портретный конфуз

Копейка рубль бережет
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США