Портретный конфуз

Репортер

Настоящий конфуз произошел 9 мая во время шествия мордовских силовиков в «Бессмертном полку». Министр внутренних дел по РМ Юрий Арсентьев, прокурор Мордовии Александр Филимонов, а также епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин несли портрет одного и того же участника Великой Отечественной войны - Кудашкина Матвея Андреевича. Народная молва тут же связала всех троих родственными узами - ну как же, несут портрет одного человека. Все бы ничего, только у министра и прокурора один и тот же человек был с разными именами. Так, министр внутренних дел по РМ нес в руках фото Кудашкина Матвея Андреевича, а прокурор Мордовии - Кудашкина Андрея Матвеевича. Фотография была опубликована в группе «МВД по Республике Мордовия» в «ВКонтакте». 
Вечером 11 мая на клонирование портрета ветерана обратили внимание СМИ, снимок тут же удалили. Через некоторое время в республиканском МВД попытались дать объяснение случившемуся. По информации ведомства, Юрий Арсентьев разрешил друзьям нести фотографию своего деда. Однако объяснить, почему портреты одного и того же человека были подписаны по-разному, в МВД по РМ затруднились.
Скорее всего, конфуз объясняется просто. Как правило, высокопоставленные руководители в Мордовии дают задание своим подчиненным изготовить портреты и доставить их к шествию. Какой-то особо «одаренный» помощник напутал с именем и отчеством ветерана и принес такой портрет для начальника на «Бессмертный полк».
В сети имеется информация о том, что ветеран Великой Отечественной войны Кудашкин Матвей Андреевич родился в 1905 году в селе Баево. В 1986 году он был награжден орденом Отечественной войны II степени.

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