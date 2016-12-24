А так хотелось праздника

Банное знакомство с барышней стоиложителю Саранска 50 тысяч рублей

Ленинский суд Саранска вынес приговор 25-летней матери двоих детей Марии Мисяковой. Девушка познакомилась в бане с мужчиной, а затем, пока он был пьян, сняла с его банковской карты 50 тысяч рублей. Этих денег Марии хватило для того, чтобы на следующий день съездить на такси в Тольятти поразвлечься.

Ранним утром 23 февраля Мария Мисякова весело проводила время в сауне, расположенной на улице Кутузова. Почему разведенная и нигде тогда не работавшая мать двоих детей встречала мужской праздник в бане, остается только догадываться. Там девушка познакомилась с мужчиной, который пригласил барышню в свой номер на мини-застолье. Время аренды номера заканчивалось, но горожанину в праздничный день хотелось продолжения банкета, и он предложил Марии поехать с ним в Инсар к родственнице на застолье. Мисякова отказываться не стала. Новые знакомые взяли такси и отправились в райцентр.

Когда они проезжали мимо отделения «Сбербанка», мужчина попросил водителя остановиться и дал своей новой знакомой ответственное поручение - сходить с его карточкой к банкомату и снять 7 тысяч рублей. При этом он назвал ей пин-код карты. Мисякова сделала все как просили, и парочка продолжила путь. Тут кавалер заявил, что его в машине совсем «развезло» и он боится потерять свой кошелек, сотовый телефон, ключи от квартиры. Все ценное он передал на временное хранение Марии.

В тот же день, когда они на такси уже вернулись обратно в Саранск, Мисякова решила воспользоваться тем, что ее кавалер уснул в машине. Девушка попросила остановить авто у банкомата и сняла с карты ее владельца 50 тысяч рублей.

Вечером того же дня Мария на такси уехала в Тольятти и потратила там все деньги, которые похитила у банного знакомого.

Как только хозяин банковской карты протрезвел и проверил баланс, он понял, что со счета кто-то списал 50 тысяч рублей. Мужчина в тот же день обратился в полицию, где написал заявление о хищении денег. Раскрыть преступление полицейским не составило особого труда. Оперативникам всего лишь пришлось посмотреть запись с камеры, установленной в банкомате. Выяснилось, что деньги сняла девушка. Полицейские показали запись потерпевшему, а тот опознал в ней Марию, с которой познакомился в бане. Девушку задержали и возбудили в отношении ее уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба».

В судебном заседании Мисякова вину признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. При вынесении приговора суд учел смягчающие наказание обстоятельства - добровольное возмещение ущерба и тот факт, что мать двоих малолетних детей ждет уже третьего ребенка.

Приговором суда Мария Мисякова признана виновной в совершении кражи, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.