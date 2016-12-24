А так хотелось праздника

Репортер

Банное знакомство с барышней стоиложителю Саранска 50 тысяч рублей

 

Ленинский суд Саранска вынес приговор 25-летней матери двоих детей Марии Мисяковой. Девушка познакомилась в бане с мужчиной, а затем, пока он был пьян, сняла с его банковской карты 50 тысяч рублей. Этих денег Марии хватило для того, чтобы на следующий день съездить на такси в Тольятти поразвлечься. 
Ранним утром 23 февраля Мария Мисякова весело проводила время в сауне, расположенной на улице Кутузова. Почему разведенная и нигде тогда не работавшая мать двоих детей встречала мужской праздник в бане, остается только догадываться. Там девушка познакомилась с мужчиной, который пригласил барышню в свой номер на мини-застолье. Время аренды номера заканчивалось, но горожанину в праздничный день хотелось продолжения банкета, и он предложил Марии поехать с ним в Инсар к родственнице на застолье. Мисякова отказываться не стала. Новые знакомые взяли такси и отправились в райцентр. 
Когда они проезжали мимо отделения «Сбербанка», мужчина попросил водителя остановиться и дал своей новой знакомой ответственное поручение - сходить с его карточкой к банкомату и снять 7 тысяч рублей. При этом он назвал ей пин-код карты. Мисякова сделала все как просили, и парочка продолжила путь. Тут кавалер заявил, что его в машине совсем «развезло» и он боится потерять свой кошелек, сотовый телефон, ключи от квартиры. Все ценное он передал на временное хранение Марии. 
В тот же день, когда они на такси уже вернулись обратно в Саранск, Мисякова решила воспользоваться тем, что ее кавалер уснул в машине. Девушка попросила остановить авто у банкомата и сняла с карты ее владельца 50 тысяч рублей. 
Вечером того же дня Мария на такси уехала в Тольятти и потратила там все деньги, которые похитила у банного знакомого. 
Как только хозяин банковской карты протрезвел и проверил баланс, он понял, что со счета кто-то списал 50 тысяч рублей. Мужчина в тот же день обратился в полицию, где написал заявление о хищении денег. Раскрыть преступление полицейским не составило особого труда. Оперативникам всего лишь пришлось посмотреть запись с камеры, установленной в банкомате. Выяснилось, что деньги сняла девушка. Полицейские показали запись потерпевшему, а тот опознал в ней Марию, с которой познакомился в бане. Девушку задержали и возбудили в отношении ее уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». 
В судебном заседании Мисякова вину признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. При вынесении приговора суд учел смягчающие наказание обстоятельства - добровольное возмещение ущерба и тот факт, что мать двоих малолетних детей ждет уже третьего ребенка.
Приговором суда Мария Мисякова признана виновной в совершении кражи, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Выйти в лидеры

14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
«Ночь музеев» в Саранске

18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Забили на все!

Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники

Трамп ответил!

Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США

Родина признала!

Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции

Конкурс красоты

№19  Дарья

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу