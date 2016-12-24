С ФК «Мордовия» требуют 7 миллионов рублей за аренду стадиона

Стадионом «Мордовия Арена» управляет федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг». За проведение матчей на новой арене организация требует с футбольного клуба оплату аренды стадиона за 5 матчей.

Как известно, финансовое положение «Мордовии» оставляет желать лучшего, в связи с этим клуб не имеет возможности расплатиться по долгам. В итоге «Спорт-Инжиниринг» обратился в арбитражный суд Нижегородской области с иском к «Мордовии». Сумма требований составляет 6,87 млн рублей. Соответствующие сведения содержатся в картотеке дел суда. Известно, что подобный иск компания предъявила и футбольному клубу «Балтика» из Калининграда. Сумма иска в этом случае составила 25 млн рублей.

Напомним, ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Энергия звука» к АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018» о взыскании задолженности в сумме более 98 млн рублей. Компания бизнесмена Александра Ципорина занималась установкой звукового оборудования на концертных площадках в Саранске и проведением трансляций матчей.