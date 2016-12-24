С ФК «Мордовия» требуют 7 миллионов рублей за аренду стадиона

«Ночь музеев» в Саранске
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
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