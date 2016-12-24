С ФК «Мордовия» требуют 7 миллионов рублей за аренду стадиона

Репортер

Стадионом «Мордовия Арена» управляет федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг». За проведение матчей на новой арене организация требует с футбольного клуба оплату аренды стадиона за 5 матчей. 
Как известно, финансовое положение «Мордовии» оставляет желать лучшего, в связи с этим клуб не имеет возможности расплатиться по долгам. В итоге «Спорт-Инжиниринг» обратился в арбитражный суд Нижегородской области с иском к «Мордовии». Сумма требований составляет 6,87 млн рублей. Соответствующие сведения содержатся в картотеке дел суда. Известно, что подобный иск компания предъявила и футбольному клубу «Балтика» из Калининграда. Сумма иска в этом случае составила 25 млн рублей. 
Напомним, ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Энергия звука» к АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018» о взыскании задолженности в сумме более 98 млн рублей. Компания бизнесмена Александра Ципорина занималась установкой звукового оборудования на концертных площадках в Саранске и проведением трансляций матчей.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Ночь музеев» в Саранске

18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Психическая атака

Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством

Трамп ответил!

Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США

Забили на все!

Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники

Перерасчет пенсий

Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...

Конкурс красоты

№19  Дарья

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу