Мордовия отметила 74-ю годовщину Великой Победы

9 мая в столице Мордовии и во всех районах республики прошли торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Саранске митинг-реквием начался ровно в 10 часов утра. «Наши предки отдали для победы над врагом всё, что могли, - отметил Глава Мордовии Владимир Волков. - Они умирали и побеждали, чтобы жила Родина, чтобы жили мы! Чтобы мы помнили… Земной поклон всем героям, всем творцам Великой Победы! Честь и Слава на все времена!»

После парада и церемонии возложения цветов и венков к монументу погибшим воинам колонна проследовала на мемориальное кладбище. Позже в Доме республики был дан праздничный прием для ветеранов войны и тружеников тыла.

К традиционной акции «Бессмертный полк» в этом году присоединились около 30 тысяч человек. Ее участники прошли по проспекту Ленина - от площади Стратонавтов до Советской площади. Завершилось же шествие возложением цветов к Вечному огню на площади Победы. Ну, а вечером небо над городом озарили огни праздничного салюта.