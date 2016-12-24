Мордовия отметила 74-ю годовщину Великой Победы

Богатые не богатеют, бедные не беднеют
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем