Должник за ЖКУ в Саранске погасил одним платежом почти 280 тысяч рублей

В Саранске работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги ведется в режиме нон-стоп. Основные силы, ведущие ее, - это специалисты администраций районов Саранска. К неплательщикам за жилищно-коммунальные услуги применяется целый комплекс мер - как предупреждающих, так и направленного действия, как, например, отключение жилья от электроэнергии, реструктуризация долга, подача соответствующих исковых заявлений в суды. Это направление находится под постоянным личным контролем Главы Саранска Петра Тултаева. Порой в результате уже отработанных действий по борьбе со злостными должниками горожане начинают сознавать, что накопившийся долг за ЖКУ ни к чему хорошему не приведет. В таких ситуациях происходят очень крупные единовременные гашения долга.

Например, недавно нанимателем муниципального жилья в доме № 38 по ул. Н. Эркая Пролетарского района Саранска одним платежом оплачена задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере 279 725 рублей. Образовалась она в связи с тем, что в квартире никто из нанимателей долгое время фактически не проживал.

25 февраля текущего года администрацией Пролетарского района было направлено исковое заявление в Пролетарский районный суд о признании утратившими право пользования муниципальным жилым помещением. Другими словами, был подан иск в суд о выселении.

В ходе судебного разбирательства ответчик все-таки решил сохранить за собой право пользоваться муниципальным жильем и в полном объеме погасил задолженность за ЖКУ.

Только за минувший год в Саранске в рамках проводимой работы по взысканию задолженности с населения обследовано более 35 тысяч индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в 693 многоквартирных домах, установлено почти 3,7 тысячи счетчиков, 267 граждан составили соглашения о реструктуризации своей задолженности почти на 14 млн рублей, судами удовлетворено 5 187 поданных исковых заявлений и судебных приказов на общую сумму около 143 млн рублей, из которых жителями оплачено по вынесенным судебным решениям 53,2 млн рублей.

Уважаемые горожане! Оплачивайте жилищно-коммунальные услуги своевременно, дабы не доставлять проблем и неудобств себе, своим соседям, работникам муниципалитета и судебных органов.