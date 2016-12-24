Мечты существуют, чтобы сбываться!

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Юному ученику саранской музыкальной школы № 4 вручили гармонь от мэра города Петра Тултаева

 

3 марта текущего года столица Мордовии встречала участников фестиваля «Играй, гармонь!». Традиционно во время его проведения в Республиканском Дворце культуры царит настоящий праздник. Выступающие абсолютно разных возрастов и сфер деятельности не оставляют равнодушными никого из зрителей. Ежегодно Саранск в фестивале представляют лучшие коллективы городского округа, в том числе и юные таланты саранских музыкальных учреждений. Традиционно поддержать Саранск на фестиваль приходит и Глава города Петр Тултаев.  
Второй год подряд на сцене фестиваля выступает трио «Аюшки» Детской музыкальной школы № 4 имени Л. Воинова. Ангелина Боронина и Ангелина Калинина под аккомпанемент юного гармониста Максима Пестрякова задорно исполняют частушки. Присутствовавший на мероприятии мэр города Петр Тултаев проникся атмосферой праздника и не смог остаться равнодушным к творчеству юных музыкантов-народников! После концерта мэр Саранска решил подарить одну из своих гармоней Максиму Пестрякову. 
«Мальчик маленький, но виртуозно владеет инструментом, несмотря на то, что гармонь у него больших размеров. Как известно, инструменты очень дорогие, не все семьи могут позволить приобрести их для своих детей. Я готов подарить одну из своих гармоней ему. Мальчик очень талантливый», - сказал Петр Тултаев после концерта.
В преддверии майских праздников мечта мальчика сбылась: он стал обладателем новой гармони от самого мэра города! Инструмент от имени Главы города Максиму Пестрякову вручила директор Детской музыкальной школы № 4 имени Л. Воинова Альвина Генералова. 
«Максим очень увлечен музыкой. Он учится в музыкальной школе № 4 игре на баяне. Но его очень привлекает и русская гармонь. Благодаря преподавателю Вячеславу Бутунову Максим параллельно с баяном осваивает этот сложный, но интереснейший инструмент - гармонь», - рассказали в МБУДО «Детская музыкальная школа № 4 имени Л. Воинова». - Спасибо Петру Николаевичу за исполнение детской мечты Максима, а также за поддержку юного таланта и народного творчества!». 
Вот так талант, стремление и любовь к музыке исполнили детскую мечту. Теперь у Максима Пестрякова появилась прекрасная возможность заниматься любимым делом с полной самоотдачей, держа в руках замечательный инструмент. 

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