Всероссийский театральный марафон пришел в Саранск

2019-й объявлен в нашей стране Годом театра. И неудивительно, что в России развернулись сразу несколько больших театральных проектов, один из них - Всероссийский театральный марафон. В нем участвуют все 85 регионов нашей страны. Марафон стартовал 18 января на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке и с тех пор следует на запад. Проект проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику. Финал мероприятия состоится в конце года в самой западной точке страны - Калининграде.

Сейчас театральный марафон идет по Поволжью. Саранские зрители 16-18 мая увидят на сцене Русского драматического театра спектакли Ульяновского драматического театра им. И.А. Гончарова. Ульяновцы привезут в столицу Мордовии символ театрального марафона, коллектив нашего Русского драмтеатра передаст символ в Чебоксары.

Так что же мы увидим на саранской сцене? Артисты из Ульяновска покажут три спектакля. 16 мая на сцене Русского драматического театра состоится представление «Царь Федор Иоаннович». Действие происходит в Москве в конце XVI века. Драма Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович» посвящена царствованию последнего представителя династии Рюриковичей на Руси - Федора Блаженного. За влияние на царя борются две силы - старинный боярский род Шуйских и брат царицы Борис Годунов. На фоне прагматичного, жесткого Годунова и непримиримого в своей гордыне Шуйского «голубиная душа» и набожность Федора видятся трагическим несоответствием, пророчащим многие беды и царской чете, и тем, кого вовлечет в свой гибельный водоворот неизбежная ломка старых порядков.

17 мая саранских зрителей ждут «Ромео и Джульетта». Режиссер-постановщик спектакля Искандэр Сакаев - известный современный российский театральный режиссер, преподаватель биомеханики В. Мейерхольда, обладатель множества театральных наград. Как известно, в партер шекспировского театра «Глобус» под открытым небом всего за пенни мог попасть самый простой люд, на представлении стоял гомон, нередко возникали потасовки, торговцы разносили еду и выпивку. На сцене без занавеса, без сложных декораций, перед лицом грубой, нетерпеливой публики расцветало подлинное актерское мастерство - умение мгновенно захватить внимание многотысячной толпы и держать ее в напряжении до финала спектакля. Веронская история любви и смерти в прочтении Искандэра Сакаева обнаруживает кровное родство с аскетичным и жестким театром времен Шекспира. В лаконичной декорации разворачивается острая, бескомпромиссная история о невозможности любви в том мире, что окружает юных Ромео и Джульетту.

18 мая артисты Ульяновского драматического театра им. И.А. Гончарова представят на суд публики притчу по Торнтону Уайлдеру. Режиссер-постановщик спектакля Анатолий Морозов останавливает «прекрасное мгновение» под звуки музыки из любимых американских кинофильмов и делится рецептом счастья: ценить каждый день жизни, которую никому не дано прожить дважды.