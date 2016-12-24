«РОСТЕЛЕКОМ»: цифровое будущее Мордовии

7 мая состоялось торжественное собрание, посвященное Дню радио - празднику работников всех отраслей связи. Коллектив филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» принимал поздравления в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева.

С вступительным словом к присутствующим в зале обратился министр информатизации и связи РМ Игорь Вольфсон. Тепло поздравив коллег, он отметил, что прошедший год выдался для связистов непростым, но со своими задачами они справились успешно. «Мы приняли участие в выборах Президента РФ. И здесь наши технические службы, обеспечивавшие видеонаблюдение на участках, оказались на высоте: ни одного сбоя! Знаменательным событием для Мордовии стал чемпионат мира по футболу, мероприятий такого масштаба наша республика еще не проводила. Но коллектив «Ростелекома», совместно с партнерами, достойно прошел этот путь и выполнил комплекс поставленных перед ним задач. Все сети связи работали бесперебойно, как одно целое, о чем свидетельствуют отзывы болельщиков и гостей. Но впереди - новые вершины. Ровно год назад Президент РФ Владимир Путин в рамках майских указов поставил перед связистами сверхмощные задачи по развитию цифровой экономики, которая поможет реализовать национальные проекты и вывести нашу страну на совершенно иной уровень. «Ростелеком» как инфраструктурный оператор уже активно участвует во всех направлениях цифровой экономики. К примеру, cейчас формируются списки социальных объектов республики, которые будут подключены к интернету на скоростях от 50 мегабит в секунду и выше, что значительно повысит уровень жизни людей».

После чего к коллективу обратился директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Сергей Толстограев: «Поставленные Президентом задачи сделают нас только сильнее, - а все потому, что за годы существования компании была создана мощная основа, позволяющая нам сейчас делать шаги в развитие цифровых сервисов, создавать платформы для дальнейших свершений. Не секрет, что «Ростелеком» сегодня является лидирующим оператором связи на территории России и Мордовии, но это обязывает нас быть не только самыми крупными, но и лучшими. Проекты, которые мы реализовывали в прошлом году, дают положительные результаты. В первую очередь благодаря техническому перевооружению компании. Так, для улучшения качества работы оптической сети было заменено около 700 коммутаторов. Мы первыми в России запустили проект «Хозяин территории», с помощью которого наши монтеры фактически стали сервисными инженерами, способными работать с современными гаджетами и высокими скоростями. В результате практически в три раза снизилось число жалоб и обращений от клиентов, а это показатель качества. Кроме того, мы получили возможность предлагать им интернет на более высоких скоростях. Например, 100 мегабит в секунду, которые еще пару лет назад считались идеальными, сейчас уже не столь высоки. Клиентам, подключившим тариф «Игровой», мы предлагаем скорость в 200 мегабит, нашим партнерам - юридическим лицам - подключаем скорость в гигабитах. И это не предел! Расширяются наши возможности - растет «ассортимент» услуг и качество, а в итоге - увеличивается абонентская база. Я думаю, что мы движемся в верном направлении, и задачи, поставленные перед нами руководителем страны, будут выполнены качественно и в срок».

В этот день было сказано много сердечных поздравлений и слов благодарности как работающим сотрудникам, так и ветеранам отрасли связи. По традиции лучшие из лучших были отмечены высокими наградами и благодарственными письмами. Водители, операторы, специалисты технического и коммерческого подразделений - никто не остался без внимания. Наряду с сотрудниками был награжден и 30-тысячный пользователь интерактивного телевидения. Им стал житель Саранска Александр Студенов: «Признаюсь, очень неожиданно было узнать, что стал юбилейным абонентом. Для нашей семьи важно, чтобы телевидение было с высоким качеством изображения и большим выбором каналов. И «Ростелеком» как нельзя лучше заботится об этом. Я увлекаюсь спортом, поэтому в первую очередь смотрю спортивные каналы. Моя супруга Зинаида Кузьминична любит сериалы, дочь Ирина выбирает программы на свой вкус, а внучка Вика обожает мультфильмы. Одним словом, у каждого свои предпочтения, и при этом все остаются довольны! Огромное спасибо!».

Елена БУДАНОВА