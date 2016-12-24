Чулпан Хаматова поставила звезд за прилавок

Социум

На один день самый знаменитый рынок Москвы превратился в место, где можно было не только встретить своего любимого актера или актрису, но и купить у них… капусту, петрушку, чеснок и другие товары. Акцию фонда «Подари жизнь», который помогает российским детям, больным раком, решено было провести в максимально многолюдном месте, чтобы привлечь внимание к этой теме. И люди откликнулись. Посетители охотно покупали продукты, а владельцы торговых точек, за прилавками которых в этот день стояли самые известные артисты, отдали 50 процентов выручки в фонд «Подари жизнь». Актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун основали благотворительный фонд в помощь детям с онкологическим и другими тяжелыми заболеваниями в 2006 году. За 13 лет работы на его счету - сотни счастливых историй, когда подопечные, обреченные тяжелым недугом на мучительную смерть, выздоравливали, своевременно получив необходимое дорогостоящее лекарство или медицинскую процедуру. И с каждым годом растет число волонтеров и людей, которые верят фонду и хотят ему помогать. 
 
Премудрая София
Молодая актриса София Шуткина, которую недавно телезрители видели в одной из главных ролей в сериале «На краю», выбрала самое удобное место на рынке: прямо при входе. И не прогадала: каждый, кто входил под купол большого крытого рынка, вольно или невольно бросал взгляд на блондинку, которую он откуда-то знает. И подходил к прилавку Софии. Общительная девушка тут же находила нужные слова, чтобы человек не ушел без покупки - изюма, кураги, чернослива.
- Если нужно будет - я и песню спою, и стихи прочитаю, и колесо на руках сделаю, чтобы привлечь покупателей! - смеется актриса. - Благотворительностью занимаюсь очень давно, а вот опыта торговли у меня нет. Хотя вру - есть! Однажды мы устраивали гараж-сейл: продавали вещи в хорошем состоянии, а все деньги пошли в пользу одного из приютов. Но это не на рынке было, конечно, мы арендовали помещение. 
- Вы сами выбирали, чем будете торговать?
- У меня был выбор: цветы, фрукты или сухофрукты. Я выбрала сухофрукты, потому что они в удачном месте расположены. Пришла одной из первых, поэтому у меня была возможность оценить ситуацию и выбрать бойкое местечко. 
- С фондом «Подари жизнь» уже работали?
- Нет, это мой первый опыт, и я очень рада такой возможности. Для меня это огромный шаг в благотворительной деятельности. Тут есть у кого учиться, куда смотреть. Про этот фонд все знают, а мне выпал шанс как бы побывать внутри этой организации. 
 
Маленький умелец
Самым юным продавцом в этот базарный день оказался шестилетний сын актрисы Евгении Дмитриевой Марк. Стоило ему надеть фартук и встать возле прилавка со свежими фруктами, как к нему выстроилась очередь. Причем юный волонтер все старался делать сам: и предложить товар, и на весы положить, и даже деньги у покупателя взять. Вот только сдачу помогала отсчитать мама.
- Молодой человек, почем у вас клубника?
- По денежке! Берите - узнаете! - шутит Евгения Дмитриева. 
- Марк, а ты советуешь покупать клубнику? Сладкая?
- Ага! И голубику тоже советую!
Пока Марк упаковывает очередную коробку с клубникой, его звездная мама зорко рассматривает посетителей рынка.
- Марк, смотри: девочки идут! Ну-ка лови их - пусть у нас что-нибудь купят! - подсказывает она сыну. - Девочки, подходите, не стесняйтесь! Сегодня мы тут добрым делом занимаемся: помогаем фонду «Подари жизнь»!
Пока Марк в фартуке до пола обслуживает очередного покупателя, успеваем задать несколько вопросов Евгении Дмитриевой - звезде сериалов «Склифосовский», «На краю», «Моя любимая свекровь», «Пять минут тишины».
- Евгения, что вы чувствуете в такой экстремальной обстановке? Тут и товар, и реальные деньги, и у ребенка первый рабочий день - самый настоящий! 
- Так как цель вполне определённая: заработать побольше денег для детей, которые борются с тяжелыми заболеваниями, - есть азарт побольше наторговать, - делится актриса. - Марк сегодня - мой маленький герой. С утра у него были соревнования по плаванию, а сейчас он тут трудится на полном серьезе. Вообще он знатный волонтер: часто принимает участие в акциях, которые проводит благотворительный фонд «Галчонок», основанный Юлией Пересильд. С помощью таких мероприятий, как сегодня, мы тренируем сердце - чтобы оно было сильным и добрым.  
Марк так увлеченно общался с покупателями, что к его прилавку постоянно подходил народ: всем было интересно посмотреть на маленького бойкого продавца. Хозяин рыбной лавки, расположенной напротив, так очаровался юным коллегой, что сделал ему необычный подарок: живого рака.
- Он будет жить у меня в аквариуме. Он еще маленький - если и цапнет, то не больно, я уже попробовал! 
 
Сила красоты
Исполнительница главной женской роли в сериале «Султан моего сердца» Александра Никифорова попала в надежные руки опытной владелицы лавки по имени Ламара. А мы попытались узнать у нее главные секреты успешной торговли.
- Главный секрет на сегодня - что со мной работает такая красавица! - сказала Ламара. 
- А какие правила у вас в лавке существуют?
- Правило - это я! - смеется колоритная женщина. 
- А что нужно делать, чтобы вас любили покупатели и всегда приходили только к вам?
- Что надо делать, моя хорошая? Вот вы купите сейчас у нас что-то - и запомните, как мы с вами общались, какой товар продали. И потом решите, приходить к нам еще или нет. Общение и товар - это самое главное! Я Сашу всему научу, она молодец - вот как в нее можно не влюбиться, скажи, пожалуйста?! 
Сама Александра на минутку оторвалась от работы, чтобы поделиться впечатлениями от акции.
- Атмосфера заряжена позитивом, чувствую важную миссию, понимаю, что мы сообща делаем хорошее дело, - рассказывает актриса. - И Ламара мне очень-очень помогает. 
- Что нового в вашей основной работе? Все зрители ждут продолжение сериала «Султан моего сердца». Оно будет? 
- Мы все очень ждем новый сезон сериала, и он активно готовится. Но процесс этот долгий, так как это международный проект, и необходимо сценарий согласовать с двух сторон - и с русской, и с турецкой, попутно решаются многие другие вопросы... 
 
«Хитрая лиса» Алиса 
Актеры - люди творческие, а значит, и азартные. И некоторая ревность к «соседям по прилавку» у них присутствовала: каждому хотелось в такой день заработать как можно больше денег для фонда «Подари жизнь». И когда рядом с прилавком Андрея Леонова поставили Алису Гребенщикову с сыном, он заметно разволновался:
- А вот мы сейчас и проверим, у кого дело пойдет лучше! 
Но Алиса оказалась такой… хитрой лисой Алисой! Никто не смог пройти мимо нее без покупки. А тех, кто говорил, что хочет пройтись по рынку - посмотреть, какой товар у других продавцов, - актриса нежно брала под руку и подводила к прилавку.
- Смотрите, какая славная у нас курага! Очень вкусная и полезная. Нет наличных? Мы и карточку принимаем - правда, сынок?
Алисе помогал десятилетний сын Алексей, который - в отличие от плутоватого кота Базилио - оказался очень серьезным и ответственным продавцом.
- Когда каким-то детям нужна помощь - всегда нужно помогать, - рассудительно объяснил Алексей. - Все, кто сегодня сюда пришел, делают одно большое доброе дело. А если бы кто-то из нас не пришел - может, как раз этих денег и не хватило бы на лечение ребенка… 
- Не волнуешься, стоя за прилавком? 
- Нет, можно сказать, что спокойно себя тут чувствую. И сдачу хорошо считаю - у меня есть математические способности, хотя учусь в английской школе. 
 
Досада Алены Бабенко
Как оказалось, не все актеры имеют талант продавца. Некоторые активно общались с покупателями, давали автографы, а когда доходило дело до маркетинговых приемов - терялись… 
- Сегодня - классный день, настоящая весна на улице и в душе! - говорит Алена Бабенко. - Меня поставили на цветы. Но я поняла, что категорически не умею торговать. Хотя опыт уже был - еще в институте. Мы поехали с подругами в Польшу, накупили там непонятных товаров - какие-то трусы, косметику - и я, как коробейник, ходила потом с лотком по комнатам и уговаривала: «Девочки, купите!». Но у меня никто ничего не покупал… А вот одна моя подружка - она всё продала! К этому делу нужен определенный талант, которым я, увы, не обладаю: мне проще раздать, чем продать. Я бы и сегодня эти цветы всем просто раздала. Но ведь мы зарабатываем деньги для благотворительного фонда, для детей! Так что надо постараться продать, и желательно побольше.
Лариса Зелинская, фото Михаила Белоцерковского

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