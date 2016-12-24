ЗА ДВА ТУРА ДО ФИНИША

«Мордовия» скрестит шпаги с «Балтикой»

Без шести твердых игроков основы отправилась в Санкт-Петербург «Мордовия» - и уступила. Хотя на протяжении 70 минут игрового времени героически сопротивлялась. «Зенит-2» с возвращением Владислава Радимова разительно поменялся. Восемь подряд поражений на старте первенства, при Александре Горшкове у тренерского штурвала, дорого обошлись «сине-бело-голубым». Наверстать упущенное осенью удалось лишь отчасти. Зато весной, после полноценной «предсезонки», питерцы предстали в ФНЛ совершенно другой командой.

За зимний перерыв Радимов заметно видоизменил вверенный ему коллектив. Как по игре, так и по составу. Многих из тех игроков, на кого сделал ставку известный в недавнем прошлом футболист, без лишнего лукавства можно назвать настоящими находками для «Зенита-2». Вратарь Каличава, капитан Прохин и форвард Маркин буквально открыли себя заново в футболе. Тот факт, что питерцы преобразились, подтверждает и статистика, данные которой их наставник не без удовольствия, но как бы между делом приводит на послематчевых пресс-конференциях. Да, зенитовцы уже не поднимутся из зоны вылета. Но даже в этом их преимущество. Ведь играть без груза ответственности на плечах всегда намного легче, нежели принимая во внимание собственное положение в таблице. К тому же «Зенит-2» в любой момент готов вернуться, и если возникнет ситуация, подобная прошлогодней, когда из ФНЛ по спортивному принципу вообще никто не вылетел, долго раздумывать над тем, оставлять в постэлитном классе своего «двойника» или нет, в стане новоиспеченных чемпионов России вряд ли будут.

А что же наша «Мордовия», продолжающая терпеть последствия закрытого трансферного окна?! На 84-й минуте вышедший на замену номинальный защитник Радик Юсупов (единственный из числа резервистов на этот матч, кто располагал стабильной игровой практикой по ходу сезона) разобрался в моменте у ворот противника как заправский нападающий и выдал пас-конфетку Денису Соболеву, которому хватило доли мгновения, чтобы переправить «пятнистого» в сетку. Благодаря этому удалось избежать разгрома. И в настоящий момент это тоже, безусловно, очень важно. Ведь еще совсем недавно над саранской командой довлела безголевая серия. Но сейчас, как видим, те, кому по амплуа положены несколько иные функции на поле, и забивают, и отдают. А значит, есть надежда, что в заключительном домашнем матче сезона все будет хорошо.

«Балтика», между тем, только-только вынырнула из пятиступенчатого подвала, победив в Калининграде хабаровских «армейцев» (единственный гол, принесший хозяевам три очка, был на 37-й секунде). Помогли осечка «Армавира» в противостоянии с вылетевшей, но еще огрызающейся «Сибирью», а также ничья «Факела» в поединке с дерзким «Чертаново». Обоим оступившимся не помогли родные стены, а следовательно - теперь придется очень непросто. «Мордовия» сейчас в трех очках от «Балтики» и в четырех - от губительной черты. В рамках предпоследнего тура армавирцам предстоит сыграть в Краснодаре (и нет никакой гарантии, что на помощь там придет элемент землячества). Воронежцам предстоит совершить перелет во Владивосток, где находящийся примерно в тех же терзаниях «Луч» вряд ли настроен проявлять гостеприимство (результат этой игры, кстати, в ближайший уик-энд будет известен уже к полудню). «Балтика» после Саранска примет дома «Тюмень». Но вряд ли «моряки» захотят откладывать вопрос сохранения прописки еще на неделю. В общем, в отличие от подопечных Марата Мустафина, ничья подопечных Евгения Калешина ну никак не устроит. Приходите на стадион! Поддержите «Мордовию»! Будет интересно!

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