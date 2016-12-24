АНАСТАСИИ РЫБАК РУКОПЛЕСКАЛ ХАБАРОВСК, ДЕНИС КОЗЛОВ ВЫИГРАЛ ЮНИОРСКУЮ «БРОНЗУ»

«Ночь музеев» в Саранске
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...