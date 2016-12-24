АНАСТАСИИ РЫБАК РУКОПЛЕСКАЛ ХАБАРОВСК, ДЕНИС КОЗЛОВ ВЫИГРАЛ ЮНИОРСКУЮ «БРОНЗУ»

11 мая в Хабаровске завершился международный турнир памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. За десять лет проведения соревнований их посетили спортсмены из 34 стран мира, в общей сложности - 968 боксеров (в том числе - 85 женщин). В этот раз в турнире принимали участие национальные команды 21 страны.

Многоликую географию составили Россия, Венгрия, Белоруссия, Израиль, Азербайджан, Германия, Египет, Япония, КНДР, Южная Корея, Китай, Турция, Казахстан, Армения, Узбекистан, Монголия, Украина, Польша, Латвия, Киргизия и Эстония.

В составе сборной России в весовой категории до 75 кг выступила представительница Мордовии Анастасия Рыбак, занимающаяся в «СШОР по боксу имени Олега Маскаева» под руководством Сергея Слизкого. Первый поединок Настя выиграла у представительницы Китая, второй - у японки Миу Отани. В финале судьи отдали предпочтение китаянке Женг Лу. Таким образом, итогом выступления на Дальнем Востоке стала серебряная медаль.

Параллельным курсом в Оренбурге проходило первенство России среди юниоров в возрасте 17 - 18 лет. В соревнованиях принимали участие 269 спортсменов. В копилку достижений Мордовии была занесена бронзовая награда.

Нашу республику представили боксеры «СШОР имени Олега Маскаева». Денис Козлов, выступая в весовой категории до 91 кг, где медали оспаривали 23 спортсмена, одержал три уверенные победы в трех встречах. Подопечный Ивана Родькина взял верх над представителями Волгоградской, Белгородской и Московской областей. В полуфинальном поединке немного не сложилось - юноша из Саранска уступил оппоненту из Санкт-Петербурга Дмитрию Захарьеву.

В весовой категории до 60 кг выступал Данила Исаев, тренирующийся под началом Игоря Давыдова. Представитель Мордовии провел три поединка, уступив в четвертьфинале сопернику из города Бузулук Оренбургской области.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА