РУЗАЕВСКИЕ МАЛЬЧИШКИ ОТЛИЧИЛИСЬ В ПЕНЗЕ

С 10 по 12 мая в соседней Пензе на базе футбольного клуба «Зенит» проходил межрегиональный турнир «Кубок группы компаний Zemlyakoff» среди детских команд 2009 - 2010 годов рождения. За медали боролись 8 команд, которые в формате «9 на 9» изначально соперничали в двух квартетах, а затем по два сильнейших коллектива из каждой группы составили полуфинальные пары.

Нашу республику на турнире представляли воспитанники рузаевской ДЮСШ, которые на групповом этапе поочередно сыграли с командами «Землякофф-СШ-8-2010» Пенза - 5:2 (Кирилл Кшняйкин - 3, Алмаз Шубин, Никита Михайлов), «Землякофф-СШ-8-2009» Пенза - 3:0 (Лев Лимонников - 2, Алмаз Шубин), «Дорожник» Каменка - 8:2 (Лев Лимонников - 2, Данила Василькин - 2, Матвей Танский, Алмаз Шубин, Кирилл Кшняйкин). Три подряд победы принесли безоговорочное первое место.

В полуфинале довелось соперничать с ульяновским «Стартом». На протяжении всего матча сохранялась интрига, порой то одну, то другую команду спасали штанги и перекладины, но в основное время зрители голов так и не увидели (0:0). В серии пенальти отлично проявил себя вратарь рузаевцев Андрей Щенникова, во многом благодаря которому была завоевана путевка в финал.

Соперником по решающей встрече был пензенский «Агро-Маркет-СШ-8». Подопечные Марата Саркина открыли счет (гол забил Алмаз Шубин). Однако затем пензенцы, не без помощи главного арбитра, настойчиво назначавшего пенальти и штрафные, вышли вперед и закрепили преимущество (1:3). Итог выступления - серебряные награды. Лучшим нападающим турнира был признан Лев Лимонников.

Александра ГРЫЗУНОВА