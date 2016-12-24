РУЗАЕВСКИЕ МАЛЬЧИШКИ ОТЛИЧИЛИСЬ В ПЕНЗЕ

Контрафакт наступает
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...