«МОРДОВИЯ-2010» БОРОЛАСЬ ЗА ИЗУМРУДНЫЙ КУБОК

Взлет - посадка
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции