«МОРДОВИЯ-2010» БОРОЛАСЬ ЗА ИЗУМРУДНЫЙ КУБОК

Спорт

Девятилетние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» продуктивно заняли майские праздники поездкой в соседнюю Нижегородскую область, где на популярной спортивной базе «Изумрудное» проходил всероссийский турнир Emerald Cup 2019 с участием 10 коллективов, составленных из юных футболистов 2010 года рождения.
На групповом этапе подопечные Рафаэля Асиряна и Дениса Кукушкина поочередно сыграли со сверстниками из команд: «Динамо» Кострома - 0:0, «Волгарь» Астрахань - 1:0 (Мирослав Воробьев), РЦПФ «Нижний Новгород» - 2:1 (Александр Цыганкин, Радмир Фетхуллов) и «Радий» Нижний Новгород - 0:4. Семь набранных очков досрочно гарантировали второе место в группе «А».
В финальной «пульке» в противостоянии с «Чертаново» для победы не хватило совсем немного. По ходу игры саранские ребята трижды вели в счете - 1:0 (Александр Цыганкин), 2:1 и 3:2 (Артем Золин - 2), но в концовке подвела ошибка вратаря (3:4). На второй матч с представителями ДЮСШ-НН, после столь напряженной битвы с москвичами, сил и эмоций, к сожалению, уже не осталось - 1:3 (Александр Цыганкин). Итог выступления - 4-е место. Первыми стали представители российской столицы, вторыми - хозяева соревнований, третьими - костромичи.
Александра ГРЫЗУНОВА

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Взлет - посадка

Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Психическая атака

Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством

Выйти в лидеры

14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
«До лампочки!»

Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях

Перерасчет пенсий

Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
«Ночь музеев» в Саранске

18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Забили на все!

Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники

Родина признала!

Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции

Конкурс красоты

№19  Дарья

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу