«МОРДОВИЯ-2010» БОРОЛАСЬ ЗА ИЗУМРУДНЫЙ КУБОК

Девятилетние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» продуктивно заняли майские праздники поездкой в соседнюю Нижегородскую область, где на популярной спортивной базе «Изумрудное» проходил всероссийский турнир Emerald Cup 2019 с участием 10 коллективов, составленных из юных футболистов 2010 года рождения.

На групповом этапе подопечные Рафаэля Асиряна и Дениса Кукушкина поочередно сыграли со сверстниками из команд: «Динамо» Кострома - 0:0, «Волгарь» Астрахань - 1:0 (Мирослав Воробьев), РЦПФ «Нижний Новгород» - 2:1 (Александр Цыганкин, Радмир Фетхуллов) и «Радий» Нижний Новгород - 0:4. Семь набранных очков досрочно гарантировали второе место в группе «А».

В финальной «пульке» в противостоянии с «Чертаново» для победы не хватило совсем немного. По ходу игры саранские ребята трижды вели в счете - 1:0 (Александр Цыганкин), 2:1 и 3:2 (Артем Золин - 2), но в концовке подвела ошибка вратаря (3:4). На второй матч с представителями ДЮСШ-НН, после столь напряженной битвы с москвичами, сил и эмоций, к сожалению, уже не осталось - 1:3 (Александр Цыганкин). Итог выступления - 4-е место. Первыми стали представители российской столицы, вторыми - хозяева соревнований, третьими - костромичи.

Александра ГРЫЗУНОВА