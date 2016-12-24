«МОРДОВИЯ-2006» СРАЖАЛАСЬ ЗА КУБОК ПОБЕДЫ В ВОЛЖСКОМ

Тринадцатилетние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» выступали в городе Волжский Волгоградской области, где проходил всероссийский турнир «Кубок Победы» с участием восьми команд (преимущественно 2005 года рождения). Заняв второе место в своей группе, подопечные Сергея Ильина и Сергея Першина квалифицировались в «бронзовый» матч, где с минимальным счетом уступили луганскому «Шахтеру» (0:1).

Голом в первой игре (1:1 с Пятигорском) отметился Игорь Удалов, во второй (2:2 с Еланью) - Александр Кузнецов и Арсений Касаткин (с пенальти), в третьей (2:0 с Можгой) - Федор Пронькин и Дмитрий Анд. Шмелев. Участие в турнире принимали следующие игроки: Артем Кульков, Владислав Морозов, Константин Костерин, Егор Кузьмин, Артем Мартынов, Дмитрий Анд. Шмелев, Арсений Касаткин, Егор Симатюк, Алексей Денисенко, Федор Пронькин, Игорь Удалов, Эдем Ауджи, Самир Мирзаев, Александр Кузнецов, Илья Ильин, Владислав Рыжков, Александр Ведясов и Римир Арюков.

Вернувшись в родной Саранск, «Мордовия-2006» разгромила «Рузаевку-2005» (4:0) в матче первенства республики среди детских команд. На 8-й минуте счет открыл Константин Костерин, а затем хет-трик оформил Алексей Денисенко, забивавший свои голы на 22-й, 34-й и 48-й минутах. Состав в этой игре был таким: Морозов, Ведясов (Романов, 66), Костерин, Кузьмин, Дм. Анд. Шмелев (к), Касаткин, Симатюк, Денисенко (Шеметов, 61), Пронькин, Удалов (Ауджи, 54), Кузнецов (Арюков, 54).

«Кубок Победы» - 2019. Итоговое положение команд. 1. «Спортшкола» (Чебоксары). 2. СШОР-6 (Пятигорск). 3. «Шахтер» (Луганск, ЛНР). 4. «Мордовия-2006» (Саранск). 5. «Ротор-2005» (Волгоград). 6. «Елань» (Елань, Волгоградская область). 7. «Михайловка» (Михайловка, Волгоградская область). 8. «Дубитель» (Можга, Удмуртия).

Александра ГРЫЗУНОВА