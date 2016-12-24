«МОРДОВИЯ-2006» СРАЖАЛАСЬ ЗА КУБОК ПОБЕДЫ В ВОЛЖСКОМ

«Для нас это документ, омытый кровью!»
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы