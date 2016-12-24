САРАНСК ПРИНИМАЛ ПРИВОЛЖСКИЙ ЭТАП ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ

«А я выздоровлю или это неизлечимо?»
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях