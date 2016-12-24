САРАНСК ПРИНИМАЛ ПРИВОЛЖСКИЙ ЭТАП ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Спорт

С 9 по 13 мая в столице Мордовии проходил II этап летней Спартакиады учащихся России по велоспорту-шоссе. На дорогах столицы Мордовии соревновались спортсмены из 11 регионов Приволжского федерального округа - Башкортостана, Татарстана, Пермского края, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
Перспективные велогонщики разыграли медали в индивидуальной гонке, выявили победителей в командном соперничестве и в групповых гонках, а напоследок определили сильнейших в критериум-гонке. Победителями в командном зачете стали башкирские шоссевики, на втором месте - удмурты, на третьем - самарцы. Участниками соревнований, трасса которых была проложена по Восточному обходу Саранска, стали 89 велогонщиков в возрасте 15 и 16 лет. Наиболее преуспевшие из них пробились в финальный этап, который также пройдет в нашем любимом городе (в период со 2 по 8 августа).
Евгений СУЛЕЙМАНОВ

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