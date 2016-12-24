Владимир Путин вновь поставил Мордовию в пример

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В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость».  Под занавес его проведения с журналистами и блогерами встретился Президент страны Владимир Путин. Свой вопрос главе государства смогла задать и корреспондент ГТРК «Мордовия»  Юлия Литвинова.

Речь шла о реконструированном заводе «Биохимик» в Саранске, где открыто первое в России  производство антибиотиков нового поколения. По словам нашей коллеги, благодаря программе импортозамещения предприятие фактически обрело новую жизнь. «Может ли оно рассчитывать на дальнейшую поддержку?» - спросила она и, пользуясь случаем, пригласила Владимира Путина посетить тринадцатый регион, дабы лично убедиться в перспективности реализуемых проектов.

Президент с теплотой отозвался о Мордовии. – «У вас очень хорошая республика, красивая очень. Такие традиции хорошие, обряды замечательные. Я просто получил удовольствие, когда был в прошлый раз, реальное удовольствие получил. Во многом можно брать пример с Мордовии». Переходя непосредственно к сути вопроса, Владимир Путин подчеркнул, что импортозамещение входит в число ключевых задач российского Правительства: «Конечно, это не означает, будто мы всё должны непременно производить. В то же время есть продукты, которые нужно выпускать в больших количествах. Причем, не только для себя. Очень рад, что ваша продукция отправляется на экспорт. Такие производства мы, безусловно, будем и впредь поддерживать. Только в прошлом году в импортозамещение направлено свыше 602 миллиардов. В значительной степени деньги пошло в оборонную промышленность. Но и другие высокотехнологичное производство мы намерены поддерживать. Тут нет и не может быть никаких сомнений. Для того, собственно, принимаются соответствующие правила внутри страны по использованию тех или иных препаратов, вводятся определенные льготы и преференции. Более того, существует целая программа поддержки  высокотехнологичного экспорта. Важно только создавать продукты международного уровня, выходить с ними на рынки третьих стран. Вот к чему необходимо стремиться!»

P.S. «Мы благодарны Владимиру Владимировичу Путину за столь высокую оценку наших усилий, за теплые слова о нашей республике, - сказал впоследствии Глава Мордовии Владимир Волков. - Действительно, наш старейший завод «Биохимик» благодаря инициированной Президентом РФ программе импортозамещения ныне обрел новую жизнь, новое дыхание. Сегодня это – современнейшее предприятие, на котором открыто первое в России производство новейших антибиотиков – от штамма-продуцента до готовых лекарственных препаратов. Мы ценим помощь Президента, а потому будем увеличивать свой вклад в обеспечение лекарственной безопасности страны».

Руководитель региона также напомнил, что Владимир Путин неоднократно посещал республику. В том числе, кстати, – в 2012 году, в период проведения масштабного праздника Тысячелетия. «Тем не менее,  я поддерживаю прозвучавшее предложение и от имени всего народа Мордовии приглашаю Президента еще раз приехать к нам в гости!» - заключил Глава РМ.

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