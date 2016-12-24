Публичная кадастровая карта предоставит потребителям услуг необходимые сведения о недвижимости

Кадастровая палата по Республике Мордовия напоминает жителям региона, что оперативно получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости можно с помощью электронного сервиса «Публичная кадастровая карта» официального сайта Росреестра.

Публичная кадастровая карта содержит информацию о земельных участках, объектах капитального строительства, кварталах, районах, округах, зонах с особыми условиями использования территории, о территориальных зонах. Электронный сервис позволяет увидеть установленные границы объекта недвижимости и получить общедоступные сведения о нем: площадь, разрешенное использование, кадастровую стоимость и другую необходимую информацию. Интерактивный поиск реализуется при помощи адреса объекта или его кадастрового номера. Следует отметить, что сведения сервиса оперативно обновляются в течение 1-2 дней после изменения данных в учетных системах. Вся размещенная на «Публичной кадастровой карте» информация имеет справочный характер и предоставляется бесплатно.

В разделе «Управление картой» возможно подключение графического отображения кадастровых сведений: здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, земельные участки, единицы кадастрового деления, территориальные зоны и границы.

Потребители государственных услуг могут воспользоваться электронным сервисом «Публичная кадастровая карта» на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы». Получить необходимую информацию о работе электронных сервисов и задать вопросы по техническому функционированию сайта Росреестра можно по телефону 8-800-100-34-34.