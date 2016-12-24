Кадастровая палата запустит Всероссийскую неделю правовой помощи

Кадастровая палата по Республике Мордовия в рамках Всероссийской недели правовой помощи проведет день правовой помощи и телефонную «горячую линию».

Что можно строить на садовых участках? Как прописаться на даче? Нужно ли платить налог за теплицы? Как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции? Что признается самостроем? Как перевести садовый дом в жилой и наоборот? На эти и другие вопросы дачников ответят специалисты филиала.

Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, значительные изменения в жизнь дачников внес федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, вступивший в силу с 1 января 2019 года и ликвидировавший понятие «дачных» земель. Кроме того, до конца февраля 2019 года для жилых строений, домов на садоводческих и дачных участках действовал переходный период (так называемая «дачная амнистия»), в течение которого разрешалось поставить объект на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке.

Со стороны владельцев приусадебных хозяйств возникают вопросы, которые стали особенно актуальными с открытием дачного сезона и требуют разъяснений специалистов. По словам главы Кадастровой палаты, проведение всероссийской Недели правовой помощи позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся загородной недвижимости, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и возможных последствий.

Контакты в регионе:

- 21.05.2019 г. с 10:00 до 16:00 в Кадастровой палате (г. Саранск, Лямбирское шоссе, 10 Б) пройдет день правовой помощи, на вопросы граждан ответит начальник юридического отдела Аверкина Людмила Владимировна;

- 24.05.2019 г. с 9:00 до 13:00 пройдет телефонная «горячая линия» по номеру 8 (342) 79 02 15, на все интересующие вопросы населения ответит начальник межрайонного отдела Гришенкова Ольга Николаевна.