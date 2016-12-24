«Ночь музеев» в Саранске

18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения столицы Мордовии, но и принять участие в различных мероприятиях. Каждый музей старался сделать свою программу яркой и запоминающейся.

Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) ждет гостей уже в 11 утра. В это время здесь откроется экспресс-выставка-ребус «Вспоминая облик городов XX века», в 12.00 состоится концерт учащихся Детской музыкальной школы № 1. В музее можно будет принять участие в мастер-классе по лепке из глины, он начнется в 13.00. Интерактивная экскурсия «Назад в прошлое» стартует в 14.30, а в 17.30 посетители Музея мордовской культуры станут зрителями сольного концерта Ивана Никитина «Я песню посвятил народу своему».

Музейно-этнографический комплекс «Мордовское подворье» подготовил к «Ночи музеев» довольно большую и очень активную программу. Что это значит? Это значит, что вас ждут различные конкурсы, игры и даже квест! Но обо всем по порядку. Торжественное открытие акции «Ночь музеев» произойдет в 14.00, а уже в 14.10 перед собравшимися гостями выступит ансамбль народной песни «Ивушки» Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова. В 14.30 посетители «Мордовского подворья» смогут принять участие в фольклорном празднике «Тундань ильхтема» - проводах весны. С 14.10 до 15.00 вы сможете увидеть оружие, доспехи, а также услышать о них интересный рассказ от работников музейно-этнографического комплекса. Здесь же состоится и мастер-класс по плетению на вилке. Заинтересовались? Тогда обязательно приходите! Для самых активных в 15.00 начнется квест «Поиски клада» и интерактивная игра «Эскадра Ушакова». Мастер-класс по игре в скандинавскую настольную игру «Хнефатафл» (тавлеи) и интерактивная игра «В поисках динозавров» стартуют в 15.30, выбирайте то, что вам интереснее. О традициях и обычаях нашего края вы узнаете, посетив «Зеленые святки» в 15.00. С 16.00 до 17.00 будут проходить исторические игры с участием клуба исторической реконструкции «Владычный полк». Если вам больше интересны игры советского детства - то вам тоже в «Мордовское подворье», начало также в 16.00. В это же время ждут на мастер-классах всех желающих научиться изготавливать сережки-кисточки и повязки на голову с декоративными цветами из фетра. В 16.30 начнется концерт «Песни весны». В течение всего времени будет работать фотосалон «Народный костюм», а также вы сможете приобрести сувенирную и кондитерскую продукцию.

Большая программа подготовлена и Республиканским краеведческим музеем имени И.Д. Воронина. Открытие «Ночи музеев» здесь запланировано на 17.00, состоится оно в атриуме на 1-м этаже. В 17.20 гости смогут увидеть дефиле костюмов из природных материалов. Программу в 17.40 продолжат танцевальная программа JamKids и концерт ансамбля народной песни «Ивушки» Саранского музыкального училища имени Л.П. Кирюкова. В 18.40 Я. Клейманов и О. Кевбрина приглашают на «Музыкальную зарисовку». Интерактивная магнитная доска «Мой край, Мордовия моя» будет работать с 19.30 до 20.00. Праздничный вечер продолжит джазовый концерт от «Биг-бенд «Саранск».

В Детском музее (1 этаж) тоже будет много интересного. В 17.40 ребята увидят спектакль от Государственного театра кукол и смогут принять участие в мастер-классе «Как оживает кукла». В 18. 40 откроются сразу несколько мастер-классов - по изготовлению браслета из лент и бусин, а также подставки под горячее из CD-диска. В это же время малыши смогут сделать аквагрим. Еще один мастер-класс - «Космическая кофейная живопись» - начнется в 8 вечера. Люди, любящие петь, смогут принять участие в караоке, оно будет работать с 20.00 до 23.00. На протяжении почти всего вечера - с 18.30 до 22.00 - будет работать фотозона для всей семьи «На златом крыльце сидели».

Конференц-зал будет в полном распоряжении любителей кино с 20.00 до 23.00. В восемь вечера здесь начнется просмотр диафильмов, взрослые вспомнят свое детство, а дети узнают, что такое диафильм. Ну а после начнется показ советских фильмов.

В Выставочном зале Краеведческого музея с 17.00 до 23.00 вы сможете посетить экспозицию «Хранители народных традиций» и принять участие в мастер-классе резьбы по дереву.

На втором этаже Атриума весь вечер будут работать фотозоны и фотосалоны, а в холле 2-го этажа - ярмарка Hand Made.

Исторический зал (2 этаж Краеведческого музея) в 18.40 покажет историческое представление «Ожившие картины жизни XVII века». В 19.00 здесь начнется интерактивная игра «Морской бой».

Зал археологии также не будет пустовать. В 19.00 здесь откроется «Школа юного археолога», а в 21.00 - мастер-класс по плетению кружева на коклюшках.

Зал этнографии превратится в мастерскую. С 19.00 до 23.00 здесь будут работать различные мастер-классы. Их темы: что такое крапивное ткачество и кукла-закрутка, как сделать игрушку в технике «сухое валяние» и украшение для волос «канзаши», как рисовать в технике «ниткография» и многое другое. Интересно? Тогда вам - в зал этнографии. В 22.00 здесь начнется семейный квест на знание народных традиций «У наших у ворот всегда хоровод». А в течение всего вечера маленькие гости музея смогут собирать кубики, пазлы или домино, также малышей ждут этнографические раскраски.

В лекционном зале музея имени И.Д. Воронина в 18.10 начнется концерт «От души и для души» от преподавателей ДМШ № 1. Затем - в 19.00 - откроется салон красоты от косметических фирм.

Залы современной истории ждут гостей уже в 17.40. Здесь в это время стартует викторина «Вещи-загадки». Квест по экспозиции «Дойти до рейхстага» пройдет в 18.10 и 20.00, правда, для участия в них необходимо записываться заранее (в одном квесте участвуют не более 10 человек). В 19.00 и 21.00 - время начало интерактивной игры «Голоса советской эпохи». В 22.00 откроется интерактивная зона «Старая пластинка».

Мероприятия в залах природы полностью соответствуют названию. С 17.40 до 22.00 здесь будет работать палеонтологическая площадка «По берегам древних морей». Посетители смогут увидеть фильм «Морские рептилии курской магнитной аномалии». В 18.10 откроется песочная анимация для детей. В это же время начнутся мастер-классы по таксидермии и люневильской вышивке. Квест-представление по экспозиции «По звериной тропе» стартует в 19.00.

На протяжении всего вечера - с 17.00 до 23.00 - на цокольном этаже будет работать «Музейная чайная».

Республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи в «Ночь музеев» будет работать до 23 часов. С 14.00 до 21.00 вы сможете принять участие в квесте «Неизвестный музей». Чтобы получить специальный приз, участники должны будут выполнить задания и ответить на вопросы по экспозициям трех площадок музея. В 14.30 начнется мастер-класс от студии «KISточка». Обращаем ваше внимание, что это мероприятие платное! В 15.00 на концертной площадке музея будет представлена музыкально-литературная композиция «Я сделал вновь поэзию игрой…», вы услышите стихи русских поэтов и классическую музыку в исполнении учащихся детской музыкальной школы № 1.

В 15.00, 17.00 и 19.00 будет проводиться специализированная экскурсия в запасник живописи. Вы сможете ознакомиться с произведениями Ф.В. Сычкова, которые никогда не экспонировались. Участие в экскурсии - только по предварительным заявкам и платное! По окончании экскурсии вы увидите фильм «Федот Сычков. Художник радости».

В 16.00 в кафе музея Эрьзи откроется экспресс-выставка от изостудии «Я рисую». В фойе музея в 17.00 зазвучит живая музыка ВИАLETTO. Выступление ансамбля песни и пляски «Умарина» начнется в 17.30, место действия - крыльцо музея Эрьзи. В 18.00 состоится торжественное открытие «Ночи музеев». Художественный флешмоб «Корейская весна» начнется в 19.00. В экспозиции выставки «Искусство Северной Кореи» все желающие смогут принять участие в создании графических полотен, которые затем станут пятым элементом в серии инсталляций. В 19.30 в зале временных выставок мастер-класс для всех желающих дадут корейские мастера традиционной вышивки.

Завершит вечер на музейной площади фейерверк «Салюты Мордовии», начало в 22.00.

Программа на «Ночь музеев» очень обширная, хочется везде побывать, все увидеть и во всем принять участие. Поэтому стоит заранее выбрать самые интересные для себя мероприятия, наметить маршрут и рассчитать время. «Ночь музеев» ждет вас!

Людмила АНЮТИНА