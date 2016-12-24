Забили на все!

Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники

На минувшей неделе разрешилась одна из главных интриг последних шести месяцев - Пресненский суд Москвы огласил приговор футболистам сборной России Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Оба признаны виновными в хулиганстве и нанесении побоев. Кокорин приговорен к полутора годам колонии общего режима, Мамаев - к одному году и пяти месяцам. Такой приговор можно было бы назвать сенсацией, если бы не одно обстоятельство. В последнее время известные и титулованные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники. О причинах этого феномена задумался корреспондент «ВС».

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Мало кто ожидал, что приговор известным российским футболистам окажется настолько суровым. Даже после того, как представитель государственного обвинения запросил для Александра Кокорина, Павла Мамаева и их подельников реальных сроков, большинство юристов сходились во мнении, что им, как говорится, зачтут по отсиженному. Но суд решил иначе. Уже известно, что досиживать срок в следственном изоляторе Александр Кокорин не будет. После вступления приговора в законную силу игрок будет этапирован в колонию. В какую? Не исключено, что нападающего примет одно из исправительных учреждений Дубравлага. Наиболее подходящим вариантом видится ИК-11, считающаяся образцовой. Но дело даже не в этом. Многие юристы, комментируя решение Пресненского суда Москвы, говорят о том, что власть таким образом дает недвусмысленный посыл всем богатым и знаменитым спортсменам. В том смысле, что неприкасаемых среди них нет. Действительно, многие представители российского спорта в последнее время откровенно раздражают зрителей своим вызывающим поведением. И дело не только в выставляемых напоказ дорогостоящих автомобилях, крутых вечерниках или модных курортах. Тот же Александр Кокорин уже и по встречной полосе в Москве гонял, за что был лишен водительских прав, и из пистолета на свадьбе своего друга стрелял. При этом чисто спортивных заслуг, если не считать многомиллионной зарплаты, которую игрок получал сначала в «Динамо», а потом - в «Зените», у него нет. Чемпионом страны в составе питерского клуба нападающий стал, уже находясь в следственном изоляторе. И стал, скорее, в поддержку. Ведь его заслуга в этом титуле минимальна.

С Павлом Мамаевым ситуация еще сложнее. Некогда талантливый полузащитник московских «Торпедо» и ЦСКА в последние годы прославился только конфликтами. На провальном для сборной страны Евро-2016 игрок успел подраться с товарищем по команде Романом Широковым, поскандалить с главным тренером Леонидом Слуцким и в довершение всего закатил скандальную гулянку в Монте-Карло со своим другом Кокориным. И это после позорного вылета национальной команды. Результатом стал его переход в ФК «Краснодар», где строптивый характер не позволил игроку в полной мере реализовать свой футбольный потенциал. Не случайно владелец южного клуба Сергей Галицкий принял решение расторгнуть контракт с футболистом, не дожидаясь вступления приговора в законную силу. Комментируя свое решение, известный российский бизнесмен заявил, что футболисты просто не имеют права вести себя подобным образом. Ведь на них смотрит и старается им подражать молодое поколение спортсменов. И если законность решения Сергея Галицкого вызывает много вопросов у спортивных юристов, моральная аргументация его поступка понятна всем и многими поддержана.

Футболисты и вообще спортсмены в нашей стране с некоторых пор превратились в особую, привилегированную касту. Им создают шикарные условия для тренировок, платят бешеные зарплаты, прощают спортивные неудачи и закрывают глаза на их зачастую вызывающее поведение. Так было до недавнего времени. Приговор Кокорину и Мамаеву некоторые эксперты уже назвали своеобразной точкой отсчета новых отношений власти и спорта.

- Безусловно, приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву можно назвать сигналом всем представителям отечественного спорта, которые любят покутить и поиграть на публику, - говорит саранский адвокат Сергей Наумов. - И, кстати, не только спортсменам, но и представителям шоу-бизнеса и даже силовикам.

Футбол, наркотики, ДТП

В новейшей истории мордовского спорта тоже были примеры, когда знаменитые спортсмены оказывались на скамье подсудимых. Причем вполне заслуженно. Однако Фемида относилась к ним более благосклонно, чем к футболистам сборной России. В частности, бывший одноклубник Александра Кокорина по московскому «Динамо» Кирилл Курочкин, считавшийся когда-то одним из самых талантливых воспитанников мордовского футбола, не раз попадался на употреблении наркотиков. Оперативники отрабатывали группу наркодельцов, продававших в Саранске зелье через тайники-закладки. Действовали торговцы по стандартной схеме: через интернет предлагали купить дурман, принимали оплату безналичным переводом на банковскую карту, а затем сообщали клиенту, где забрать товар. Одним из клиентов, который пришел за товаром, оказался бывший футболист «Мордовии» Кирилл Курочкин. В первое время после истории с задержанием Кирилл уверял знакомых, что к истории с наркотиками не имеет никакого отношения. Рассказывал приятелям, что был в компании знакомых и зелье нашли не у него, а у других ребят. «Вся эта ситуация с наркотиками, которые якобы нашли у Кирилла Курочкина, стала для меня полной неожиданностью, - заявил после задержания бывший наставник футбольного клуба «Мордовия» Юрий Уткин. - Я не верю, что он причастен к этой истории. Возможно, это какая-то ошибка или недоразумение. Надеюсь, правоохранительные органы во всем разберутся. Лично я слышал другую версию. Кирилл по-прежнему ходит на тренировки, разве его выпустили бы, если бы взяли на наркотиках?».

Однако реальность оказалось иной, история с наркотиками закончилась для футболиста уголовным делом и судебным процессом.

- Свою вину полностью признаю, - заявил Кирилл Курочкин перед оглашением приговора. - Прошу суд строго не наказывать, так как я искренне раскаялся в содеянном. Такого больше не повторится.

Суд поверил спортсмену и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Но через некоторое время футболист, находясь на испытательном сроке, снова попался с наркотиками. Причем не один, а со своим знакомым футбольным арбитром, 31-летним Денисом Рожуком. 16 июля прошлого года Курочкин позвонил своему знакомому Рожуку и попросил продать ему дозу гашиша. Арбитр озвучил цену 1200 рублей - безналичным переводом на банковскую карту. Кирилл согласился, но сам переводить деньги не стал, возможно, опасался, что финансовая операция по переводу денег вызовет интерес у правоохранителей, а может быть, просто не имел средств. Курочкин позвонил своему знакомому и попросил его перечислить 1200 рублей на определенную банковскую карту. Тот не отказал приятелю и перевел деньги, при этом не догадываясь, что они нужны для покупки дурмана.

После того как деньги пришли на карту, Курочкин и Рожук встретились недалеко от дома, в котором проживает арбитр. Рандеву состоялось у дома № 13 по улице Семашко на Светотехстрое. Денис передал завернутый в фольгу гашиш бывшему футболисту «Мордовии». Курочкин положил зелье в карман. А уже около дома № 16 по улице Семашко Кирилла остановили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ. При личном досмотре у футболиста был изъят сверток с зельем весом 2,36 грамма. Позже экспертиза подтвердила предположения оперативников - в свертке был гашиш. Изъятое количество дурмана потянуло на значительный размер. Однако и на этот раз судьба не стала карать звезду мордовского футбола. Несмотря на уже имеющийся условный срок, суд счел возможным назначить Кириллу Курочкину второе условное наказание. На этот раз его приговорили к одному году и четырем месяцам лишения свободы условно.

Еще одним представителем мордовского спорта, оказавшимся на скамье подсудимых, стал борец Денис Мишин - родной брат олимпийского чемпиона Алексея Мишина. 22 ноября 2014 года он нетрезвым сел за руль автомобиля Toyota Land Cruiser, который был подарен Алексею Мишину в знак признания его спортивных заслуг. Однако на трассе Саранск - Рузаевка Денис не справился с управлением и врезался в автомобиль службы такси. Ехавший в нем в качестве пассажира 26-летний Сергей Лисенков от полученных травм скончался на месте аварии. Изначально Денис Мишин не признавал своей вины и заявлял, что находился за рулем абсолютно трезвым. Результаты многочисленных экспертиз показали, что виновником аварии является именно Денис, к тому же медики нашли в его крови следы алкоголя. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения и лишил водительских прав на три года. Чуть позже наказание скостили до одного года и семи месяцев колонии-поселения.

Четыре качества личности

Вопрос вызывающего поведения представителей спорта, политики и шоу-бизнеса волнует не только рядовых болельщиков и зрителей, но и психологов.

- Что касается именно спортсменов, то я считаю, что налицо явные недоработки тренеров в воспитательном процессе, - говорит руководитель психологической службы МГУ имени Н.П. Огарева Виктор Слугин. - У нас в Саранске очень часто проходят различные соревнования, к нам приезжают молодые ребята из других регионов, и их часто селят в университетском общежитии. Так вот, персонал общежития просто в шоке от их поведения. Дети уже в юном возрасте считают себя звездами и позволяют себе такие вещи, которые культурный человек никогда бы себе не позволил. Что же касается таких персонажей, как Кокорин с Мамаевым, то в их случае ситуация усугубилась еще и огромными зарплатами, которые они получают, на мой взгляд, незаслуженно. Ведь российский футбол находится на задворках Европы. Но там игроки так себя не ведут. Спортсмен в первую очередь должен быть личностью, а ее отличают четыре качества: интеллект, совесть, скромность и доброта. Если у спортсмена нет этих качеств, то личность его ущербна. Лично я уважаю таких спортсменов, как Алексей Немов и Денис Нижегородов. Несмотря на выдающиеся достижения в своих видах спорта, эти люди никогда не вели себя вызывающе. За это их до сих пор уважают болельщики.