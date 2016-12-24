Глава Мордовии раскрыл сведения о доходах

Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры.

Согласно информации, размещенной на официальном портале органов государственной власти РМ, Глава Мордовии Владимир Волков заработал в прошлом году 3 миллиона 368 тысяч 907 рублей (почти на 578 тысяч больше, чем в 2017-м). При внимательном рассмотрении становится понятно, что доходы лидера республики лишь вернулись к прежним значениям. В 2016 году он задекларировал 3 миллиона 345,9 тысячи рублей, годом ранее - немногим меньше.

Никаких крупных покупок в минувшем году Владимир Волков не совершал. В собственности его все так же находятся три земельных участка общей площадью 3 113 квадратных метров (еще около 20 соток земли числятся в пользовании), жилой дом (375,1 «квадрата») и 166-метровая квартира. При этом супруга Главы РМ принесла в семейный бюджет около 785,3 тысячи рублей (в 2017-м - 1,73 млн рублей). Что же до транспортных средств, то их у четы Волковых по-прежнему нет.

Добавим, что заработки Главы Мордовии считаются достаточно скромными на фоне подавляющего большинства коллег по губернаторскому корпусу. Так, судя по уже опубликованным сведениям, в Приволжском федеральном округе меньшие суммы задекларировали только руководители Саратовской области Валерий Радаев и Кировской - Игорь Васильев (3,3 и 2,2 миллиона рублей соответственно). Тогда как врио Главы Башкортостана Радий Хабиров получил в прошлом году свыше 4 миллионов рублей, Глеб Никитин (Нижегородская область) - почти 4,7 миллиона, Михаил Игнатьев (Чувашия) - 5 миллионов 415 тысяч рублей, Максим Решетников (Пермский край) - 7,6 миллиона рублей. Пальма первенства, впрочем, принадлежит президенту Татарстана Рустаму Минниханову - 8,5 миллиона рублей. И это, кстати, совсем не много, учитывая 155-миллионный (!) доход его супруги.



