Выйти в лидеры

14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова на должность Главы Мордовии. А спустя пять лет лидер региона одержал убедительную победу и на всенародных выборах - за него проголосовали почти 89,2 процента жителей, пришедших на избирательные участки. Как и что изменилось в Мордовии за последние годы, когда всю полноту ответственности за развитие республики взял на себя Владимир Волков - в нашем материале.

Новый уровень

О необходимости улучшения качества жизни населения Владимир Волков заявил, едва вступив в должность Главы РМ, на прошедшей 14 мая 2012 года сессии Государственного собрания Мордовии. Речь шла о целом комплексе мер, направленных на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы.

О результатах развития региона можно судить по следующим цифрам. За минувшие семь лет ВРП республики увеличился на 24,7 процента. В суммарном выражении валовой региональный продукт вырос со 120 млрд рублей в 2011 году до 228,1 млрд рублей в 2018 г.

Объемы промышленного производства возросли в полтора раза, отгрузки промышленной продукции - до 1 триллиона рублей. В прошлом году индекс промышленного производства увеличился на 8,7%. По этому показателю Мордовия находится на 1-м месте в ПФО и на 10-м в стране. Предприятия промышленности отгрузили продукции на 197,7 миллиарда рублей!

В экономику Мордовии инвестировано в общей сложности 367,5 миллиарда рублей. На предприятиях создано и модернизировано 40,1 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. В текущем году предполагается реализовать или приступить к реализации уже 35 крупных инвестиционных проектов суммарной стоимостью 62,2 миллиарда рублей. Благодаря этому будет дополнительно открыто не менее 3 тысяч высокооплачиваемых производственных вакансий.

Доля инновационной продукции в Мордовии увеличилась с 22 процентов в 2011 году до 27,5% в 2017 году. И это неудивительно, ведь в республике ежегодно реализуется не менее дюжины крупных высокотехнологичных проектов. Например, на «ЭМ-Кабеле» организован выпуск нового поколения проводов и кабелей, предназначенных для эксплуатации в сложных и экстремальных условиях, а также силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Компания «РМ Рейл РВС» приступила к серийному выпуску алюминиевых кузовных вагонов, алюминиевых цистерн, инновационных железнодорожных тележек. «Плайтерра» освоила производство ламинированной фанеры, а совместное российско-корейское предприятие «Непес Рус» - светодиодных светильников по технологии удаленного люминофора. «Хелиос-Ресурс» - единственная на сегодняшний день отечественная компания по производству мультикристаллических кремниевых пластин - намеревается существенно расширить выпуск компонентов солнечных электростанций (с 2,6 до 5 млрд рублей).

В сельском хозяйстве обороты выросли на 25,9% Продукции произведено на 357,5 миллиарда рублей. По производству зерна республика уже пятый год подряд уверенно преодолевает миллионный рубеж. Производство молока возросло за это время на 22%, яиц - на 15% (до 1,5 млрд штук). Кратно увеличились обороты и перерабатывающих предприятий - по мясу аж в четыре раза!

Строительных работ в Мордовии выполнено за последние годы на 174 миллиардов рублей. Жилья, в частности, ныне возводится на 12 процентов больше, чем в 2011 году. Успешно реализуется программа льготной ипотеки, участниками которой стали уже почти 4,5 тысячи человек. Из аварийного жилфонда в течение 2013-2017 годов переселено свыше 7,5 тысячи граждан. В ближайшие годы расселить предполагается еще 1,5 тысячи семей (на это будет потрачено не менее 3 миллиардов рублей). Капитальный ремонт за семь лет проведен в 1253 многоквартирных домах. В нынешнем году работы предстоит выполнить в 240 домах.

В сфере образования в 2012-2018 годах построено и реконструировано 9 общеобразовательных учреждений на 4785 мест. В дошкольных организациях открыто более 7,5 тысячи мест. На очереди находится еще 7 садиков, рассчитанных на 1160 детей. В здравоохранении в эксплуатацию введено больниц на 995 коек и поликлинических учреждений на 1555 посещений в смену.

Помимо того, возведено и модернизировано более 535 км автомобильных дорог. А в нынешнем году работы планируется провести на 120 километрах автотрасс регионального значения. Вложения оцениваются в 2 миллиарда рублей. Еще не менее 140 миллионов намечено выделить на сельские дороги.

Что же касается среднего уровня заработной платы, то в номинальном выражении она выросла за эти годы в 2 раза (в среднем по РФ - в 1,8 раза) - с 13305,1 рубля до 26719,4 руб., в реальном - на 31,7 процента (в РФ - на 15,9%).

О росте уровня жизни в Мордовии говорят и данные из открытых - независимых - источников. На 44-м месте оказалась республика в масштабном исследовании «Качество жизни в российских регионах», проведенном агентством РИА Рейтинг. К слову, в 2012 году Мордовия находилась лишь на 61-й позиции.

Ставка на экспорт

О необходимости активного наращивания экспорта продукции Владимир Волков впервые публично заявил 9 августа 2016 года, в ходе очередного заседания Совета директоров промышленных предприятий при Главе Мордовии. При обсуждении ситуации в экономике, которая на тот момент устойчивостью явно не отличалась (главным образом, из-за антироссийских санкций, введенных рядом западных государств), руководитель региона отметил, что дальнейшая динамика во многом будет зависеть от конкурентоспособности нашей страны. «Сейчас нам как никогда нужны смелые идеи, - сказал он. - Правительство РФ и институты развития более не намерены поддерживать ординарные проекты. Нужно постоянно искать и осваивать новые рынки сбыта, бороться за заказы, налаживать деловые связи с отечественными и зарубежными партнерами».

Эта поставленная задача выполняется довольно успешно. За последние семь лет объемы экспорта мордовских предприятий выросли в 3,3 раза - с 5,5 до 18 миллиардов рублей. Ныне республика отправляет свою продукцию в 66 стран мира. Из государств дальнего зарубежья основным нашим компаньоном являлся Китай. На него приходится 11,4 процента общего экспорта. Среди партнеров по СНГ лидерство удерживают Казахстан и Беларусь (19%).

С нашей стороны наиболее активно ведут торговлю «Рузхиммаш», «Хелиос-Ресурс», «Плайтерра», «Оптиковолоконные системы», «Лисма», «Эпромет», ТД «РМ Рейл» и «Мордоввторсырье». В основном из республики вывозится высокотехнологичная продукция, плюс - вторичные алюминиевые сплавы, черные и цветные металлы. Хотя за последнее время в этом списке все чаще фигурируют и продовольственные товары. Ничего не попишешь: нашим переработчикам уже становится тесно в границах России.

Инновационные железнодорожные вагоны, к примеру, пользуются спросом на Кубе, в Казахстане и Узбекистане. Вторсырье - в Японии, Нидерландах и на Кипре. Фанера - в США, Германии, Нидерландах. Оптическое волокно - в Австрии, Великобритании, Чехии, Польше, Беларуси и ряде других стран.

Особенно отличились ООО «Хелиос-Ресурс» и «Лисма». Первая компания, специализирующаяся на производстве мультикристаллических кремниевых пластин, практически в одиночку обеспечивает китайских партнеров российскими модулями для солнечных панелей. Ну, а светотехники в марте 2018-го открыли в Бурунди совместное предприятие, которое будет поставлять свои изделия во многие государства Африки.

Нельзя не отметить, что сейчас у республики и ее предприятий есть уже готовые соглашения с официальными структурами Беларуси, Венгрии, Финляндии, Франции, Германии, Сербии и Китая. Существуют и конкретные совместные проекты. Так, корпорация «МадьярАгро» вкладывает около 2,5 млрд рублей в строительство нового молочного комплекса на 3 тысячи дойных коров (его планируется сдать в эксплуатацию в конце текущего - начале следующего года). Кубинское генеральное предприятие по поставке транспорта «Tradex» намеревается приобрести у ООО ТД «РМ Рейл» сразу 837 грузовых вагонов на сумму свыше 100 миллионов долларов. Вкупе все это говорит о том, что объемы внешнеэкономической деятельности будут только возрастать. В нынешнем году экспорт должен увеличиться на 9,8% к уровню 2018-го. А к 2025 г. он вырастет почти в 2 раза, достигнув отметки в 296,8 миллиона долларов США по промышленным товарам и 17,5 миллиона - по продовольственным.

Дело государственной важности

Весьма достойно сегодня выглядит и вклад Мордовии в решение поставленных Президентом страны задач по формированию «цифровой» экономики. Республика далеко не случайно позиционирует себя как центр отечественной волоконной оптики и оптоэлектроники. Здесь уже активно действует одноименный промышленный кластер, локомотивом которого является первый в России завод по производству оптического волокна. Данный проект, реализованный совместными усилиями корпорации «Роснано», «Газпромбанка» и Правительства РМ, оказался весьма эффективным. Достаточно сказать, что 2018 году АО «Оптиковолоконные системы» выпустило 1,9 миллиона километров оптического волокна. Новый проект предполагает увеличение мощностей первого пускового комплекса до 3,2, а второго - до 10 миллионов километров оптоволокна в год. Выручка от продаж, как ожидается, вырастет до 5,2 миллиарда рублей. Создать планируется дополнительно свыше 200 рабочих мест.

Не менее важная цель - организовать замкнутый цикл производства оптического волокна. Необходимо досконально отработать технологию получения высокочистых кварцевых материалов, да еще и «обогатить» ее самыми последними достижениями в сфере создания наноструктур и улучшения свойств оптоволокна. Благо в республиканском технопарке, инжиниринговом центре волоконной оптики, лаборатории волоконно-оптических компонентов и кристаллической оптики сосредоточены поистине уникальные компетенции, что позволяет создавать волокно, обладающее невиданными доселе свойствами и характеристиками. Другое дело, что реализовать этот амбициозный проект самостоятельно республике будет непросто. При поддержке Президента страны вопрос, что называется, был принят к рассмотрению. Известно, например, что продукция нашего завода рекомендована к применению в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Все типы выпускаемых в Мордовии волокон сертифицированы в РФ и успешно прошли тестирования ПАО «Ростелеком».

Добавим, что 8 апреля текущего года АО «Оптиковолоконные системы» официально сообщило о получении первой тестовой заготовки методом FCVD собственного производства. Данная технология предполагает изготовление преформ путем осаждения хлоридов из газовой фазы.

Весь мир в гостях

О том, что было сделано регионом в период подготовки к футбольному первенству планеты, можно говорить достаточно долго. Ибо даже на беглый взгляд масштаб выполненных работ поражает своим размахом.

Во-первых, был построен стадион-красавец - «Мордовия Арена». Во-вторых, в непосредственной близости вырос целый жилой массив со всей сопутствующей инфраструктурой. В-третьих, в марте 2018-го был официально открыт футбольно-легкоатлетический манеж на улице Победы. Вслед за этим распахнул свои двери четырёхзвёздочный отель «Mercure» - первая в регионе гостиница под международным брендом. Еще одной заметной новостройкой стал открытый отель «Four Points by Sheraton» компании «Марриотт International». К числу объектов наследия можно также отнести новые жилые комплексы, прекрасные тренировочные площадки - на стадионе «Старт», в районе Ленинского парка и в Центре олимпийской подготовки.

Отдельного упоминания заслуживает транспортная составляющая чемпионата. Весьма основательно удалось обновить улично-дорожную сеть города. Появились новые транспортные развязки, дороги, путепроводы.

В аэропортовом комплексе проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, построены новые рулежные дорожки, объекты управления воздушным движением, постоянный и временный терминалы, установлена современная аэронавигационная система. В феврале нынешнего года саранскому аэропорту на постоянной основе придан статус международного.

Также проведена модернизация железнодорожных вокзальных комплексов в Саранске и Рузаевке. Построены крытые пешеходные переходы с лифтами, обновлены сети тепло-, водо- и электроснабжения, вентиляции и пожаротушения, системы охраны и сигнализации. Немалый объем работ выполнен на пассажирских платформах, в залах ожидания, билетных кассах. Завершающим аккордом стали досмотровые павильоны, оснащенные необходимой техникой, приборами видеофиксации и радиационного контроля.

Особое внимание уделялось проблемам обновления общественного транспорта Саранска, автопарка экстренных и городских служб. Всего с 2012 по 2018 год в регион поступило свыше 1200 единиц современной техники.

Изменилась, впрочем, не только инфраструктура, которая, по мнению большинства экспертов, уже лет на 20 опередила не только подобные, но даже более крупные города. Изменились сами люди, сумевшие доказать всему миру и самим себе, что невыполнимых задач не бывает.

Сам спортивный праздник, как и хотелось, удался на славу. Причем участниками его стали все жители и гости города, вплоть до тех, кто никогда не питал страсти к футболу. Стадион «Мордовия Арена» с честью выдержал проверку: ни одного нарекания не получено ни от представителей ФИФА, ни от футболистов и тренеров команд. О высочайшем уровне подготовки и проведения матчей в унисон заявляли и все высокие гости города - от президента FIFA Джанни Инфантино, принцессы Японии Хисако Такамадо и премьер-министра Португалии Антониу Луиш Сантуш Кошта до спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, послов множества иностранных государств.

«Подготовка к мундиалю положила начало новому этапу в истории республики, стала импульсом для развития всех сфер ее жизни, - сказал в одном из своих выступлений руководитель региона Владимир Волков. - Мы выполнили титанический объем работ. Мировая пресса не перестает восхищаться чистотой и красотой Саранска. Наши гости уезжали из города с хорошим настроением, отмечая, что он является очень гостеприимным, современным, комфортным и безопасным. И это - лучшая оценка наших стараний!».

Время возможностей

Сфера туризма получила в последние годы отчетливый вектор развития, перейдя из плоскости общих рассуждений к конкретным делам. Был создан республиканский туристско-информационный центр, заработал и официальный туристско-информационный портал, появились новые проекты и маршруты. А уж о том, как изменилась сопутствующая инфраструктура - дорожная, транспортная, гостиничная, - ныне знают, без преувеличения, во всех уголках планеты.

Существенным подспорьем тут стал, конечно, прошедший чемпионат мира по футболу, который не только повысил позитивный имидж Мордовии и уровень осведомленности о ней, но и способствовал выходу туриндустрии региона на качественно новый уровень. Шутка ли: стыковые матчи посетили более 160 тысяч болельщиков, из которых почти две трети - иностранцы. Всего же город принял около 200 тысяч гостей, в том числе - почти 40 тысяч перуанцев.

Начало нынешнего года только добавило позитива. По данным Мордовиястата, в первом квартале - даже в отсутствие крупных событийных мероприятий типа грядущего отборочного матча на футбольное первенство Европы - прибыль отельеров республики увеличилась по сравнению с тем же периодом 2018-го сразу на 37,5 процента!

С другой стороны, как подчеркнул в своем недавнем Послании Глава РМ, потенциал республики используется далеко не в полном объеме. Более того, при умелом продвижении региональных брендов, правильном использовании резервов малого и среднего бизнеса, а также ресурсов санаторно-курортного комплекса можно увеличить вклад от туризма в ВРП с нынешнего одного до 9-10 процентов. Гигантский потенциал имеет, скажем, паломническо-туристический кластер «Арзамас-Дивеево-Саров», на развитие которого направляются средства федерального бюджета. В случае перенаправления части турпотока из Нижегородской области в Мордовию Темниковский район получит мощнейший стимул для дальнейшего развития. Также стоит, вероятно, присмотреться к проекту «Русская провинция», руководители которого уже выступили с предложением включить Краснослободск, Ардатов, Инсар и уже упомянутый Темников в перечень исторических поселений России федерального и регионального значения.

Эффективная поддержка

Политологи, что характерно, к числу главных достоинств действующего руководителя республики почти неизменно относят его прагматизм, умение грамотно выстраивать отношения с федеральным центром. Не случайно у Владимира Волкова не было никаких конфликтов ни с первыми лицами государства, ни с крупными чиновниками, представителями парламентских фракций или бизнес-элит. Да и о каком недопонимании может идти речь, коль скоро все они и на словах, и на деле поддерживают инициированные регионом социально-экономические проекты?! Так, Президент страны Владимир Путин регулярно встречается с Главой РМ, хорошо знает проблемы, перспективы и инновационный потенциал территории, оказывает ей поддержку в реализации приоритетных проектов. Только за последнее время республика получила немало правительственных межбюджетных трансфертов на поддержку фермеров (всего на 233 млн рублей), создание муниципальных модельных библиотек (30 миллионов), виртуального концертного зала (5,6 млн), строительство поликлиник онкодиспансера (1042,5 млн руб. в течение трех лет) и детской на ул. Волгоградская (331,3 миллиона), возведение и реконструкцию дорог (полмиллиарда рублей). А на выполнение национальных приоритетов Мордовия должна получить из федерального бюджета свыше 50 млрд рублей. То есть почти в полтора раза больше, нежели было потрачено на чемпионат мира.

Другая немаловажная деталь - по версии Агентства политических и экономических коммуникаций, Глава РМ неизменно входит в группу региональных лидеров с очень сильным влиянием. В апреле 2019-го Владимир Волков и вовсе попал в первую десятку, оказавшись на 9-м месте.

Даже крайне болезненный для Мордовии вопрос, связанный с реструктуризацией внешнего долга, удалось решить успешно - минфин России согласился с необходимостью предоставления Мордовии рассрочки по выплате госдолга. В соответствии с достигнутой договоренностью она обязуется вернуть чуть менее 2 млрд рублей в нынешнем году, по 4 миллиарда в 2020-2023 гг. и около 2 миллиардов - в 2024-м. Таким образом, к 2025 году долговая нагрузка уже не превысит 100-процентного объема налоговых и неналоговых доходов региональной казны. Утвержденные условия, как отмечается, позволяют оздоровить республиканскую финансовую систему при сохранении набранных темпов экономического развития и безусловном выполнении социальных обязательств.

P.S. Сегодня перед республикой стоят не менее масштабные задачи. Впереди органы власти всех уровней ждет большая работа. Прежде всего, это выполнение майского указа Президента. Это масштабные, амбициозные задачи, успешное решение которых в ближайшие годы обеспечит кардинальное повышение уровня жизни в стране и нашей республике.

«Главная задача нацпроектов - это реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. И все наши действия мы должны сверять с тем, насколько наша работа отвечает этой задаче. Реализация нацпроектов - наше большое общее дело и наша большая общая ответственность», - уверен Владимир Волков.

Андрей КРИВОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА