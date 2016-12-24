Интимный процесс

Рузаевских сутенеров обвиняют в торговле людьми

В Рузаевском суде продолжается рассмотрение дела группы мордовских сутенеров, которые развивали свой бизнес во многих крупных городах России. Интимное дело приносило настолько хорошую прибыль, что мордовские сутенеры намеревались организовать прямой канал поставки живого товара с Украины в Россию. Основная группа секс-дельцов была осуждена два года назад. Однако трем подельникам из «бордельной империи» - Дмитрию Кондратьеву, Эдуарду Бакаеву и многодетной матери Надежде Веселовой - еще предстоит выслушать приговор. При этом дамочка воспользовалась подпиской о невыезде и подалась в бега. Правоохранители не могут ее найти уже два года.

Не признают торговлю людьми

Разоблаченная группа сутенеров рулила масштабным секс-бизнесом в Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Рузаевке. Следствием установлены факты купли-продажи, а также вербовки, перевозки, передачи, укрывательства девушек, их эксплуатации и использования для занятия проституцией с применением психологического воздействия и физического насилия. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 19 девушек, из них две несовершеннолетние. Обеим жительницам Мордовии было по 17 лет, когда они стали заниматься проституцией.

В январе 2017 года дело было приостановлено в связи с тем, что подсудимая Надежда Веселова скрылась от правосудия. Мать четверых детей во время судебного процесса была беременна пятым. Арестовывать ее не стали. Женщина воспользовалась тем, что находится под подпиской, и ударилась в бега. Суд вынес по ней постановление о заочном аресте. Правоохранители до сих пор не могут ее найти. В ноябре прошлого года уголовное дело Веселовой было решено выделить в отдельное производство. Сейчас на судебные заседания самостоятельно являются два подсудимых - Дмитрий Кондратьев и Эдуард Бакаев. В зависимости от роли каждого они обвиняются в торговле людьми организованной группой (санкции статьи предусматривают до 15 лет неволи), вовлечении в занятие проституцией и организации занятия проституцией.

Примечательно, что Эдуард Бакаев приходит в зал суда в медицинской маске, и не «камуфляжа» ради, заседания и так проходят в закрытом режиме. Он страдает заболеванием легких, весьма распространенным среди осужденных. Заседания обычно проходят в зале, который оснащен бактерицидной лампой.

Очередное заседание по делу сутенеров состоялось 13 мая. В этот день допрашивали очередного свидетеля. По информации представителя прокуратуры Мордовии Юлии Архиповой, Дмитрий Кондратьев и Эдуард Бакаев признают свою вину частично. Они не признают себя виновными в торговле людьми и согласны с обвинением по организации проституции и вовлечению в занятие проституцией.

Родственные узы бордельного бизнеса

Бизнес на интимных услугах начал функционировать с 2011 года. Его организаторами выступили жители Рузаевки. Эти люди представляли собой разношерстную компанию, но основные члены группы были связаны между собой родственными узами. Все началось с «рабочего» сотрудничества двух супружеских пар - Рината Абаева с Надеждой Веселовой и Дмитрия Кондратьева с Галией Абаевой. Ринат и Галия Абаевы - родные брат и сестра. Большая часть прибыли шла именно этим двум семьям. Стоит сказать, что Ринат Абаев в 2010 году уже был судим за организацию занятия проституцией, тогда суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей.

В бригаду сутенеров также входили братья Эдуард и Сергей Бакаевы, Ринат Касимов, Алексей Назаров, Дмитрий Шалохин, Алексей Кулешов и Александр Ямашкин. Почти все - жители Рузаевки, за исключением москвича Кулешова.

Некоторые из членов этой группы работали в теневой секс-индустрии долгие годы, покоряя высоты с самых низов - с должности простого охранника на точке. Но среди тех, кто курировал работу притонов в Москве, попадались и весьма интересные персонажи. Один из них раньше работал водителем в системе Управления федеральной службы исполнения наказаний. Но зарплата в тюремном ведомстве тогда была маленькой, поэтому товарищ ушел в бордельный бизнес и, как говорит, за один рейс стал зарабатывать больше, чем на прежней работе за неделю.

В основном все организаторы официально числились безработными, при этом некоторые владели автосервисами, шиномонтажными мастерскими. Судя по всему, люди вкладывали прибыль от проституции в легальные предприятия. Сначала масштаб секс-бизнеса у них был довольно скромным, но, когда появился вкус больших и легких денег, сеть борделей стала разрастаться как на дрожжах. До того момента, как сотрудникам Межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска МВД по РМ поступила оперативная информация, что в Рузаевке появилась группа, которая вербует жительниц Мордовии в фирмы по оказанию интимных услуг. Оперативники установили за сутенерами наблюдение. И тут выяснилось, что мало чем примечательные деятели организовали в крупных городах России целую сеть борделей и намеревались расширяться и дальше. При этом штаб-квартира этого сексуального спрута находилась именно в республике и располагалась в Рузаевке.

Путан переманивали у конкурентов или увозили силой

Когда дело уже было на мази, дельцы столкнулись с настоящим дефицитом сексуальных кадров - «девочек» стало недоставать, а организаторам хотелось увеличения прибыли. Кадровый голод стали утолять за счет путан, работающих на конкурентов. Мордовские сутенеры под видом клиентов покупали на точке девицу на всю ночь, а затем переманивали к себе. «Зачем тебе работать на трассе, будешь трудиться на нас - на квартире, в тепличных условиях. На улице больше стоять не надо. Зарабатывать будешь больше!» - уговаривали девиц. Кто-то поддавался на посулы, а кого-то увозили силой. С учетом характера занятий бедолаг родственники в основной массе и не пытались искать пропавших. К тому же среди путан были девушки из Украины или Молдовы - родные далеко, на связь выходят нерегулярно. Новых «сотрудниц» нередко переправляли в другие регионы - так надежнее. Там на съёмной квартире девушек держали несколько дней, настойчиво убеждая работать на новых хозяев до достижения «полного взаимопонимания».

«Попытаетесь бежать - пожалеете!»

«С июня 2010 года я начала заниматься проституцией. Вместе с другими девушками я стояла на точке на Ленинградском шоссе в Московской области около деревни Черная Грязь, - рассказала одна из проституток. - В середине октября на точку подъехала машина с двумя молодыми людьми. Как я позже узнала, одним из них был Сергей Бакаев. Он передал старшей 14 тысяч рублей за меня и еще за одну девушку Марину. Мы сели в салон авто и поехали работать. Мы с Мариной стали интересоваться, сколько человек будет и куда мы едем. Нам сказали, что нас везут на квартиру. Однако сначала нас отвезли к Макдоналдсу в Люберцах. Бакаев скомандовал Марине, чтобы она пересела в машину, стоявшую рядом. Она стала отказываться, тогда Бакаев схватил ее и силой повел в другое авто. Туда же пересадили и меня.

Бакаев предупредил: «Если будете сопротивляться и попытаетесь бежать - сильно пожалеете!». В авто находилась еще одна проститутка, она стала нас успокаивать, сказала, что все будет хорошо и бояться нечего. В итоге из Подмосковья нас привезли в Саранск, где поселили на съемной квартире. Мы провели там три дня. Затем нас отвезли в Сочи на двух автомобилях с братьями Бакаевыми и Дмитрием Шалохиным. Там нам арендовали квартиру, в которой мы расположились, - всего пять девушек. В Сочи мы продолжили заниматься проституцией под присмотром Рината Абаева, которого называли еще Дима Сочинский.

График работы у нас был такой - начинали в 12 дня и заканчивали в час ночи. В день было примерно от 8 до 12 заказов. Все они принимались через диспетчеров, которые звонили нам на мобильные. Диспетчеры говорили, что в такое-то время придет клиент и его нужно встретить. Когда клиент уходил, мы также писали смс - отчитывались о том, что работа выполнена. По воскресеньям старшая Люфтия выдавала нам по 2-3 тысячи рублей на личные нужды.

Мы довольно часто переезжали с одной квартиры на другую. Девушки на квартирах периодически менялись, кого-то увозили в другие города, кого-то, наоборот, привозили. Если кто-то не мог работать, старшая связывалась с Абаевым и объясняла причину нетрудоспособности, сутенер уже сам решал, что делать с девушкой. В феврале 2013 года за мной и другими приехал Дмитрий Шалохин, который по указанию Рината Абаева повез меня в Воронеж на новую точку. По дороге нас остановили сотрудники полиции и доставили в Саранск».

«Сбежишь, везде найдем и закопаем…»

Другая девушка рассказала, как наивно попалась на удочку секс-дельцов. Она познакомилась с женой одного из сутенеров, и та предложила пристроить ее на работу в Москве массажисткой. Барышня согласилась. Но встретивший ее в столице сутенер сразу расставил все точки над i: «Знаешь, кем будешь работать?». Девушка заявила - массажисткой. В ответ он лишь усмехнулся и сказал: «Будешь работать проституткой». А затем добавил: «И никуда ты не денешься, никуда не сбежишь, везде найдем и закопаем…».

За порядком на точках назначали следить старшую - одну из проституток, которая сообщала о возможных проблемах или сама имела полномочия наказать кого-то из путан. В Москве этим занимались мужчины - они контролировали деятельность притонов и собирали деньги, следили за дисциплиной. Ночных бабочек опекали только свои - выходцы из Мордовии, они работали в столице вахтовым методом.

Организаторы секс-фирмы зарабатывали 1 млн рублей ежемесячно

Как правило, сутенеры снимали двухкомнатную квартиру, где девушки жили и обслуживали клиентов. На выезды путан старались не отправлять, дабы лишний раз не светиться. Рекламу делали по интернету. Кстати, при обыске полицейские изъяли множество фотографий и видеозаписей с изображением жриц любви - в рекламных целях живой товар выставлялся в самом аппетитном виде.

Диспетчеры, через которых клиенты заказывали девочек, вообще находились в других городах.

Два раза в сутки в гостеприимные квартиры наведывался человек, который забирал деньги. В отдельных случаях прибыль собирала старшая проститутка. Раз в месяц деньги переправлялись в Мордовию либо просто перечислялись через электронные платежные системы на банковские карты организаторов бизнеса. Прибыль с борделей составляла порядка 1 миллиона рублей в месяц!

У сутенеров из Мордовии были самые низкие цены

Стоимость интим-услуги за час составляла тысячу рублей, брали не качеством, а количеством. У сутенеров из Мордовии были самые низкие среди конкурентов расценки, эдакие «сексуальные салоны экономкласса». Их клиентами были в основном гастарбайтеры. Как-то раз у них даже возникли проблемы с размещением рекламы на сайте из-за того, что бордели мордовских сутенеров предлагали слишком низкие расценки на проституток. За рекламу в группе отвечал Алексей Назаров, по версии следствия, именно он фотографировал проституток в откровенных позах и размещал их изображения на специализированных сайтах.

Путаны в беседе с правоохранителями заявили, что в месяц они получали порядка 30-50 тысяч рублей. Сутенеры разрешали сотрудницам оставлять деньги клиентов себе в случае оказания дополнительных услуг - как правило, это были различного рода извращения. Сумма заработка зависела от количества клиентов и вычетов за проступки на работе. Для работниц существовала целая система штрафов за различные провинности. Одна из девушек была груба с клиентом, он оставил свой негативный отзыв о притоне в интернете. Тут же последовали меры «воспитательного характера». Побоями для путан заканчивались появление на работе в пьяном виде и другие нарушения «рабочего распорядка». Правда, по словам тружениц постельного фронта, сутенеры особо не зверствовали, девушек никто не калечил, видимо, боялись испортить товарный вид.

«Сутенеры все время думали о развитии своего бизнеса»

«Всех мордовских сутенеров отличали незаурядные организаторские способности, - рассказывал сразу после задержания бригады сутенеров бывший заместитель министра внутренних дел по Мордовии Игорь Панкратов. - Некоторые даже удивлялись, какие же они умелые менеджеры - такой размах! Действительно, эти очень энергичные люди постоянно были в движении, все время думали о развитии своего бизнеса, выбирали города, где открыть новый бордель. Прогнозировали, где доход будет больше.

Например, в одном месте не пошло, тут же снимается квартира в другом районе. Люди постоянно анализировали свою деятельность, продумывали дальнейшие шаги. Во время разработки этой группы у нас сложилось впечатление, что они вообще мало спали, постоянно находясь в работе. Например, водитель, которого задержали в Ростове, силой увез девушку из Москвы, тут же уехал в Краснодар, потом проверил ситуацию в Сочи, поспал несколько часов и снова отправился в путь в Ростов, а оттуда в Воронеж, где надо было срочно поменять квартиру, поскольку там плохо пошел бизнес.

Группа постоянно мониторила ситуацию. Если в каком-то районе больше живет гастарбайтеров - значит, интим-услуги там будут востребованы. Смотрели, где живут наиболее платежеспособные клиенты, по какой трассе больше ездит машин. Учитывали все нюансы. Подобный подход к делу характерен для крупных бизнес-структур. Им бы работать где-нибудь в торговой сети, добились бы серьёзных успехов. Когда мы занимались разработкой этой группы, у нас вызывал удивление их грамотный подход - как люди, не имеющие специального образования, могли так хорошо организовать бизнес, знать психологию, чтобы воздействовать на людей, добиваясь выполнения своих требований.

Во время оперативной разработки мы получили информацию, что эта группа планировала наладить устойчивый канал поставки девушек из Украины в Россию. Супруга одного из лидеров группы - уроженка Белоруссии, у нее проживают родственники на Украине. Если бы их бизнес не был остановлен, он имел бы все шансы вырасти из межрегиональных масштабов в межгосударственные.

Еще один любопытный момент - группа мордовских сутенеров связывала развитие сети борделей с проведением Олимпиады в Сочи в 2014 году. Именно туда сутенеры планировали поставить наибольшее количество девушек.

Когда брали группу сутенеров, некоторые из них думали - за что их вообще задерживают? Что мы такого делаем? Только удовлетворяем определенные потребности каких-то категорий населения. Получается, у них сохранялась такая иллюзия - если ты не убивал, значит, ты вроде никакой и не преступник. Когда жадность стала зашкаливать, жажда легких денег перешла все границы, сутенеры потеряли бдительность».

В задержании сутенеров участвовали 130 полицейских

Крупномасштабная спецоперация по задержанию лидеров и участников организованной группы прошла одновременно в нескольких городах России. В ней приняли участие около 130 сотрудников полиции - 30 следователей, 80 оперативников отдела по борьбе с организованной преступностью, уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями, отдела «К», более 20 бойцов спецназа.

Основных организаторов взяли в Рузаевке - один из них праздновал 34-й день рождения, и торжество проходило в бане. Там были мужчины, а также их жены и подруги. Прямо в бане сутенеры пытались уничтожить некоторые вещественные доказательства - записи, носители информации, где были зафиксированы доходы от притонов и другие интересные для следствия данные.

Одновременно с задержанием было проведено более 25 обысков в квартирах подозреваемых. Были изъяты огнестрельное и травматическое оружие, форма сотрудника полиции, радиостанция, а также иные вещественные доказательства, среди которых большое количество оргтехники и телефонов, около двухсот фотографий. При обыске полицейские нашли большие суммы денег, банковские карты, на которые поступали доходы от проституции, с внушительными суммами. У жены сутенера при досмотре в сумочке были обнаружены более 100 тысяч рублей наличными и записи, которые свидетельствовали о том, сколько денег поступило от каждого притона. На широкую публику мордовские секс-дельцы производили впечатление успешных предпринимателей. В собственности у каждого имелась недвижимость - квартиры в Саранске, дорогие иномарки - Audi Q7, Ford Expedition и т.п.

Подельников отправили на зону

В июне 2017 года семь участников бордельного бизнеса выслушали приговор. По приговору Рузаевского суда отец четверых детей Ринат Абаев был осужден к 8 годам колонии, Сергей Бакаев и Александр Ямашкин - к 6 годам и 6 месяцам, Дмитрий Шалохин и Алексей Назаров - к 6 годам и 1 месяцу, Алексей Кулешов - к 6 годам и 2 месяцам, Ринат Касимов - к 7 годам и 6 месяцам. Всех Фемида отправила отбывать наказание в колонию строгого режима. Не последнюю роль в секс-бизнесе играла и сестра Рината Абаева Галия. Однако дожить до приговора ей было не суждено.

Алексей Николаев