В Мордовии найдено тело утонувшего 5 мая мальчика

Репортер

Сегодня утром водолазы обнаружили в реке Алатырь тело 5-летнего мальчика. Напомним, ребенок упал в реку во время игры со своей сверстницей. Поиски продолжались неделю. По данному факту Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как поясняют в СКР, в настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты. Тело ребенка извлечено из воды. С целью установления причины смерти мальчика и других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В рамках расследования уголовного дела следствию также предстоит выяснить, каким образом двое малолетних детей оказались на берегу реки, и почему с ними не было никого из взрослых.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Сажать и штрафовать!

В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей

Взлет - посадка

Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Трамп ответил!

Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США

«До лампочки!»

Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях

День Победы

Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
«Ночь музеев» в Саранске

18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Забили на все!

Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники

Конкурс красоты

№18  Алёна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу