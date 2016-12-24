В Мордовии найдено тело утонувшего 5 мая мальчика

Сегодня утром водолазы обнаружили в реке Алатырь тело 5-летнего мальчика. Напомним, ребенок упал в реку во время игры со своей сверстницей. Поиски продолжались неделю. По данному факту Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как поясняют в СКР, в настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты. Тело ребенка извлечено из воды. С целью установления причины смерти мальчика и других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В рамках расследования уголовного дела следствию также предстоит выяснить, каким образом двое малолетних детей оказались на берегу реки, и почему с ними не было никого из взрослых.