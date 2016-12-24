Об охранных зонах пунктов геодезических сетей

Собственники, землепользователи земельных участков, на которых установлена охранная зона пункта, обязаны обеспечить возможность подъезда (подхода) заинтересованных лиц к пунктам геодезических сетей при выполнении геодезических и картографических работ.

В пределах границ охранных зон пунктов, независимо от формы собственности земельных участков, разрешено осуществлять геодезические работы без согласования с собственниками и иными правообладателями указанных земельных участков.

Правообладатели объектов недвижимости, на которых находятся пункты геодезических сетей, в соответствии с порядком, установленным приказом Минэкономразвития России от 29.03.2017 № 135, обязаны уведомлять Управление обо всех случаях повреждения или уничтожения указанных пунктов.

Сведения об установленных охранных зонах содержатся в выдаваемых выписках об объектах недвижимости.

Кроме того, на официальном сайте Росреестра: http://rosreestr.ru в электронном сервисе "Публичная кадастровая карта" можно увидеть установлена ли на Вашем участке или рядом с ним охранная зона пунктов государственной геодезической сети. Для этого в разделе "Управление картой" выбираются общедоступные кадастровые сведения "Зоны с особыми условиями использования территории", затем "Зоны охраны искусственных объектов". Охранная зона геодезического пункта изображена в данном информационном ресурсе в виде небольшого квадратика зеленого цвета.