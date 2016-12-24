Мордовия отметила Первомай массовыми шествиями, народными гуляниями и прославлениями людей труда

По сложившейся традиции Праздник Весны и Труда в Мордовии начали встречать загодя. 30 апреля в Доме республики наградили лауреатов конкурса «Лучший по профессии», победителей и призеров регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Собравшихся от имени Главы РМ поздравил Председатель Правительства Владимир Сушков. «В эти дни мы воздаем должное созидателям, чествуем подлинных героев нашего времени - тех, кто своим честным, повседневным трудом укрепляет благополучие родного края, работает во имя процветания любимой Отчизны, - отметил он. - Полученные награды - это свидетельство высокого общественного признания заслуг и достижений. Именно ваш высочайший авторитет двигает общество и страну вперед, повышает престиж рабочих профессий».

Премьер-министр также подчеркнул, что нынешний Первомай республика встречает вполне достойными показателями. Индекс промышленного производства, к примеру, составил по итогам прошлого года 109 процентов, ВРП вырос еще на 3%. И самое главное - обеспечен опережающий инфляцию рост заработной платы. Сейчас же в Мордовии, как и во всей стране, началась масштабная работа по реализации 12 национальных проектов. Для выполнения поставленных задач республика получит свыше 58 миллиардов рублей. «Ими нужно эффективно распорядиться, чтобы реальные перемены к лучшему видели все граждане», - заявил Владимир Сушков.

Дипломы лауреатов конкурса профессионального мастерства и денежные премии на сей раз получили почти полсотни человек - электросварщики, слесари, механики, кондитеры, почтальоны, продавцы, воспитатели, библиотекари, врачи… Отдельно были отмечены заслуги граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и различных его отраслей. Так, медалью «За заслуги перед РМ» награждены заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Евгений Филиппов и председатель Союза женщин Мордовии Людмила Ярославкина.

Спустя несколько часов представителей трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений, ставших победителями трудового соперничества, чествовали в зале государственного русского драмтеатра. В своем выступлении Владимир Сушков напомнил, что известный лозунг «Мир. Труд. Май» никогда не потеряет своей актуальности: «Мы по опыту знаем, что вместе, при взаимной поддержке можем выполнить любые задачи. Поэтому нам так дороги идеи Первомая».

В рамках торжественного мероприятия традиционно были оглашены итоги трудового соперничества среди предприятий промышленности, строительства, связи, транспорта, переработки и других отраслей. По результатам 2018 года знамена победителей и почетные дипломы достались коллективам «Электровыпрямителя», «Сарансккабель-Оптики», «Рузхиммаша», «Мордовавтотранса», «МордовАлкоПрома», филиала ФГУП «Почта России», «Тепличного», мясоперерабатывающего комплекса «Атяшевский», «Мордовдорстроя»… Среди отличившихся также оказались руководитель агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин (ему вручен знак отличия «За самоотверженный труд»), артист театра Сергей Адушкин (орден Славы III степени), заместитель главного врача республиканской клинической больницы № 1 Людмила Зинченко (медаль «За заслуги перед РМ»), а кроме того - борцы и тренеры спортивной школы олимпийского резерва имени Алексея Мишина, инженеры, педагоги, спасатели.

Ну, а собственно День Весны и Труда был встречен праздничными шествиями, митингами, культурно-массовыми мероприятиями и народными гуляниями во многих населенных пунктах Мордовии. В первомайском шествии по улицам Саранска, состоявшемся под единым лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!», приняли участие около 5 тысяч человек, в том числе руководители республики, передовики производства, лауреаты профессиональных конкурсов, профсоюзные активисты, работники предприятий и организаций, представители молодежных и студенческих объединений, политических партий.

Под звуки духового оркестра праздничная колонна прошла от Собора святого праведного воина Феодора Ушакова по площади Победы, Советской площади и Фонтанному спуску. Далее на летней эстраде парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина состоялся митинг-концерт. Обращаясь к участникам мероприятия с приветственным словом, председатель Федерации профсоюзов РМ Сергей Борисов подчеркнул, что каждый человек должен иметь возможность реализовать свое право на труд и социальную справедливость. «Для всех нас этот день символизирует приход весны, - сказал он. - Мы ждем позитивных перемен, обновления, улучшения качества жизни. В то же время мы твердо знаем, что только упорным трудом, сплоченностью и единством всех созидательных сил может быть создано достойное будущее наших детей, благополучие всех и каждого».

Завершилось торжественное мероприятие концертом, подготовленным местными творческими коллективами.