В «тепличных» условиях

Предприниматель из Мордовии за возможность успешно работать с ульяновским предприятием передал откаты на 1,5 млн рублей

Коммерсант из Мордовии стал фигурантом громкого коррупционного уголовного дела в Ульяновской области. За то, чтобы стать поставщиком удобрений для ульяновской компании «Тепличное», предприниматель из нашей республики на протяжении нескольких лет вынужден был давать взятки руководству предприятия.

По версии следствия, с октября 2017-го по май 2018 года 39-летний бывший заместитель генерального директора по безопасности компании «Тепличное» Алексей Елисеев получил от предпринимателя из Мордовии взятку в размере 257 тысяч рублей. Стоит сказать, что «Тепличное» - агропромышленное предприятие, подконтрольное правительству Ульяновской области.

Елисеев потребовал у бизнесмена деньги за согласование проекта договора поставки минеральных удобрений. Согласование должно было означать, что заместитель руководителя провел проверку подлинности указанных сведений и подтвердил платежеспособность и надежность партнера.

Откат был передан через посредника - начальника службы «Тепличное». При передаче взятки коммерсант надеялся на долгосрочное сотрудничество с предприятием. Деньги наш земляк переводил на банковскую карту начальника службы безопасности, который затем их обналичивал и передавал заместителю генерального директора Елисееву. На следствии бывший сотрудник «Тепличного» своей вины не признавал и утверждал, что предприниматель давал ему не взятку, а всего лишь возвращал деньги, которые брал в долг. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 260 тысяч рублей.

Следователи также установили, что предприниматель передавал деньги еще одному бывшему заместителю генерального директора предприятия Галине Ризаевой. 45-летняя дама отвечала в ульяновском «Тепличном» за основное производство. С июля 2013-го по июль 2018 года от коммерсанта из Мордовии ей перепало 1 млн 269 тысяч рублей.

Следствие считает, что первую взятку дама получила в июле 2013 года. Она заявила поставщику удобрений из Мордовии, что заключение договоров находится в ее компетенции, и предложила свое покровительство при заключении выгодных сделок. За свое благосклонное отношение к бизнесмену дама просила заплатить ей откат, в противном случае обещала, что найдет других поставщиков удобрений. Стоит сказать, что Галина Ризаева явно блефовала, поскольку предприниматель из Мордовии и так был единственным поставщиком. Однако коммерсант побоялся потерять рынок сбыта своего товара и согласился заплатить.

В июле 2013 года поставщик удобрений перевел первую сумму - 5 тысяч рублей, спустя неделю еще 35 тысяч рублей. Откаты поступали регулярно, за пять лет женщина «заработала» приличную сумму. Деньги дама тратила на свои нужды. На ее имущество общей стоимостью более 2 млн рублей также был наложен арест. На следствии бывшая заместитель генерального директора признала свою вину, написала явку с повинной и даже вернула мордовскому предпринимателю деньги.

Как сообщили в отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ульяновской области, уголовные дела по обвинению заместителей генерального директора «Тепличное» с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.