Погиб на пожаре

Следственный комитет по Республике Мордовия проводит проверку по факту гибели 52-летнего жителя Подлесной Тавлы Кочкуровского района. Трагедия произошла в ночь на 3 мая в частном доме по улице Коммунистической, 50. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность печного отопления. При осмотре места происшествия данных, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено. По факту гибели мужчины организована доследственная проверка.