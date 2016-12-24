Погиб на пожаре

Репортер

Следственный комитет по Республике Мордовия проводит проверку по факту гибели 52-летнего жителя Подлесной Тавлы Кочкуровского района. Трагедия произошла в ночь на 3 мая в частном доме по улице Коммунистической, 50. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность печного отопления. При осмотре места происшествия данных, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено. По факту гибели мужчины организована доследственная проверка.

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