Экс-директор «Спецремстроя» ответит за травму 80-летнего пенсионера

Репортер

Следственным комитетом по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора управляющей организации «Спецремстрой» Владимира Чудмаева. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие считает, что из-за действий директора управляющей организации пострадал пожилой человек.
Днем 18 марта этого года с крыши 4-этажного жилого дома в Рузаевке рухнула глыба снега со льдом. Обрушилась она прямиком на 80-летнего пенсионера, который находился возле второго подъезда дома. Пострадавший с закрытым переломом левой бедренной кости на автомашине «скорой помощи» с места происшествия был доставлен в медицинское учреждение. Мужчине был причинен средней тяжести вред здоровью. 
Представители Следственного комитета полагают, что ЧП стало возможным в связи с тем, что управляющей компанией в лице ее директора Владимира Чудмаева не были приняты меры к своевременной очистке кровли дома от скопившегося снега и наледи.
Учитывая полное признание вины Чудмаевым, а также возмещение причиненного потерпевшему морального и материального ущерба на досудебной стадии, следователем СК вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Психическая атака

Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством

Не киногерой

Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах

Трамп ответил!

Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США

Родина признала!

Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции

Выйти в лидеры

14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Сажать и штрафовать!

В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей

Смерть от наркоза?

Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...

Конкурс красоты

№18  Алёна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу