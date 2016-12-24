Экс-директор «Спецремстроя» ответит за травму 80-летнего пенсионера

Следственным комитетом по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора управляющей организации «Спецремстрой» Владимира Чудмаева. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие считает, что из-за действий директора управляющей организации пострадал пожилой человек.

Днем 18 марта этого года с крыши 4-этажного жилого дома в Рузаевке рухнула глыба снега со льдом. Обрушилась она прямиком на 80-летнего пенсионера, который находился возле второго подъезда дома. Пострадавший с закрытым переломом левой бедренной кости на автомашине «скорой помощи» с места происшествия был доставлен в медицинское учреждение. Мужчине был причинен средней тяжести вред здоровью.

Представители Следственного комитета полагают, что ЧП стало возможным в связи с тем, что управляющей компанией в лице ее директора Владимира Чудмаева не были приняты меры к своевременной очистке кровли дома от скопившегося снега и наледи.

Учитывая полное признание вины Чудмаевым, а также возмещение причиненного потерпевшему морального и материального ущерба на досудебной стадии, следователем СК вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.