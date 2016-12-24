Директора «Рузаевских электрических сетей» подозревают в афере с НДС

«Смотри, он наркоман, не связывайся с ним!»
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»