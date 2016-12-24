Директора «Рузаевских электрических сетей» подозревают в афере с НДС

В Рузаевской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора компании «Рузаевские электрические сети» Сергея Картмазова. Мужчина обвиняется в мошенничестве, связанном с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость.

По версии следствия, Сергей Картмазов представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 2 декларацию по НДС за 4-й квартал 2017 года. В документы он включил липовые сведения о приобретении компанией «Рузаевские электрические сети» товаров на общую сумму 3 млн 600 тыс. рублей. При этом на деле никакие товары фирма не покупала. В результате организации Картмазова из бюджета было возмещено более 334 тысяч рублей.

По результатам расследования уголовного дела благодаря активному взаимодействию следственных органов и прокуратуры, заявившей иск к Картмазову, имущественный вред, причиненный им бюджету по данному уголовному делу, возмещен в полном объеме.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Рузаевский районный суд Мордовии для рассмотрения по существу.