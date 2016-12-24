Граната в клумбе

Днём 3 мая в клумбе у дома № 38 на улице Севастопольской местные жители обнаружили гранату. Горожане срочно позвонили в полицию. Вскоре на место происшествия прибыли кинологи МВД и взрывотехники республиканской Росгвардии. Правоохранители оцепили место опасной находки, а специалисты осмотрели боеприпас и сделали вывод, что это граната Ф-1. Она оказалась со следами сильной коррозии. Взрывотехники определили, что боеприпас не представляет опасности. Затем предмет поместили в специальный взрывозащитный контейнер и передали для проведения экспертизы в органы внутренних дел.