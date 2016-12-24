Граната в клумбе

Смерть от наркоза?
Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
На официальных сайтах Кремля, Правительства, Совета Федерации и Государственной думы РФ были размещены сведения о доходах, расходах, имуществе...
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях