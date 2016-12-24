Мордовия уменьшила объем государственного долга

На официальном сайте Минфина Республики Мордовия обновилась информация о государственном долге региона. В апреле госдолг сократился на 1 млрд 342 млн рублей и составил на 1 мая 55 млрд 465 млн рублей. По сравнению с началом года этот показатель уменьшился на 752 млн рублей. Как уточнили в региональном минфине, долг сокращается в соответствии с соглашением с Минфином России.

«Погашение долга никак не влияет на безусловное выполнение социальных обязательств», - подчеркнул министр финансов Мордовии Алексей Симонов. Напомним, что в этом году между республикой и федеральным минфином была достигнута договоренность о рассрочке до 2025 года выплаты долга перед федеральным бюджетом, речь идет о почти 20 млрд рублей.