Мордовия уменьшила объем государственного долга

Забили на все!
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Проходящая обучение в Париже наша землячка рассказывает о постигшей Францию трагедии с пожаром в легендарном соборе Парижской Богоматери
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ