Смертельная авария с участием мотоциклиста

Сажать и штрафовать!
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Рузаевский районный суд вынес второй по счету приговор по нашумевшему делу 44-летнего директора предприятия «Стерх» Павла Калашникова. Он...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...