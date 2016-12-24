Смертельная авария с участием мотоциклиста

По предварительным данным, на улице Строительной около шести часов вечера 39-летний водитель автомашины «Шевроле Каптива» при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Кавасаки ZZ-R400-2». В результате произошло касательное столкновение байка с джипом. Затем мотоцикл на скорости влетел в выезжающий с территории АЗС «Ниссан Альмера».

Пострадавший в ДТП 46-летний мотоциклист был госпитализирован в реанимационное отделение Рузаевской больницы, где позднее от полученных травм скончался. Пассажир мотоцикла - 19-летняя девушка - с различными травмами помещена в медицинское учреждение. По информации республиканской Госавтоинспекции, в момент ДТП водитель и пассажир мотоцикла находились в мотошлемах, а вот сам мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке и не имеет полиса ОСАГО. Водители автомашин трезвы. На данном участке автодороги отсутствует горизонтальная разметка проезжей части и нет дорожного знака «Поворот налево запрещен».

В этот же день тремя часами ранее в Рузаевке произошло еще одно примечательное ДТП. В 15 часов на улице Октябрьской 56-летний водитель «УАЗ Патриот», не имеющий прав (мужчина никогда не получал водительского удостоверения), в состоянии алкогольного опьянения, без полиса ОСАГО, слетел на машине в кювет и въехал в дерево. Он с ушибами был доставлен в местную больницу, где ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Во время оформления дорожно-транспортного происшествия выяснилось, что мужчина угнал машину, которая была припаркована возле дома на улице Октябрьской. На водителя были составлены административные материалы по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», также в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».