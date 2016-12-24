Пьяная автоледи перевозила маленьких детей

«До лампочки!»
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Рузаевский районный суд вынес второй по счету приговор по нашумевшему делу 44-летнего директора предприятия «Стерх» Павла Калашникова. Он...
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Проходящая обучение в Париже наша землячка рассказывает о постигшей Францию трагедии с пожаром в легендарном соборе Парижской Богоматери
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством