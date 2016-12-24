Пьяная автоледи перевозила маленьких детей

Наряду дорожно-патрульной службы ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» от небезразличных граждан поступила информация, что по дороге в направлении села Лада движется машина с пьяным водителем за рулем. Причем водитель - женщина. Она перевозила в салоне двоих маленьких детей, оба ребенка находились на переднем и заднем сиденье в автокреслах. По словам сотрудников республиканской Госавтоинспекции, женщина была настолько пьяна, что двигалась по встречной полосе, ее машину бросало из стороны в сторону так, что другие водители предпочитали пропустить неадекватную автоледи и останавливали свои автомобили на обочине, не рискуя двигаться дальше. Только после того, как машину развернуло буквально поперек проезжей части, удалось заблокировать ее дальнейшее движение и заставить водителя выйти из автомобиля.

Страшно подумать, чем могла закончиться эта поездка - освидетельствование женщины на состояние опьянения показало, что количество алкоголя в выдыхаемом воздухе превысило допустимое значение почти в 10 раз!

Госавтоинспекция Мордовии регулярно проводит оперативно-профилактические мероприятия по выявлению пьяных водителей. Посильную помощь в этом инспекторам ГИБДД оказывают сознательные граждане, от которых за четыре месяца текущего года поступило 261 сообщение по подозрению об управлении транспортными средствами нетрезвыми водителями. По данной информации было составлено 117 материалов.

Если вы стали очевидцем того, что пьяный водитель управляет транспортным средством, - сообщите о потенциальном убийце! Номер телефона Госавтоинспекции 38-57-27. Помните! Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!