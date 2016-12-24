Смертельный нокаут

Трагедией закончились майские праздники для 32-летнего горожанина Андрея Тарасова. 2 мая мужчина отмечал Первомай в компании знакомых в селе Черемишево Лямбирского района. Молодые люди выпивали спиртное, а затем, как это часто бывает, произошел конфликт.

26-летний Азат Кряков набросился с кулаками на Тарасова и несколько раз ударил оппонента по лицу. Удары были нокаутирующими. Приятели попытались привести Тарасова в чувство самостоятельно, но ничего не выходило. Тогда Кряков сам вызвал «скорую помощь». Прибывшая бригада медиков лишь констатировала смерть пострадавшего. По предварительным данным, мужчина скончался от отека головного мозга и тупой закрытой травмы головы.

Подозреваемый сотрудниками правоохранительных органов был задержан на месте происшествия. Судом по ходатайству следователя СК в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

СК по РМ возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.