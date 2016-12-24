Аферисты сняли с карты горожанки 46 тысяч рублей

Глава Мордовии раскрыл сведения о доходах
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
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Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
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