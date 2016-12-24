Аферисты сняли с карты горожанки 46 тысяч рублей

В отдел полиции № 3 УМВД России по Саранску поступило заявление от 60-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что мошенники обманом похитили с ее банковской карты все деньги.

Правоохранители выяснили, что в случае с горожанкой была использована известная схема обмана, когда потерпевшим звонят по телефону, предупреждают о попытке несанкционированного снятия денег и под предлогом отмены операции требуют назвать реквизиты банковских карт и пароли, которые приходят в виде смс-сообщений.

После разговора с якобы представителем финансового учреждения со счета пенсионерки в несколько этапов было списано 46 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка.