Водолазы несколько дней не могут найти утонувшего ребенка

5 мая в селе Ичалки 4-летний мальчик с соседской девочкой ушел без спроса играть на берег реки. Во время детских забав он упал в реку Алатырь с обрыва. На поиски ребенка были отправлены водолазы, однако, по информации на 7 мая, тело малыша не было найдено.

В тот день 4-летний Андрей (имя изменено) играл в песочнице с другими детьми недалеко от дома, за малышами приглядывала 11-летняя соседская девочка. Тем временем мать и отчим ребенка сажали на огороде картошку. В какой-то момент Андрей вместе с 5-летней девочкой вышли из песочницы и отправились на крутой берег речки. Старшая девочка, которая приглядывала за ребятишками, не уследила, как они ушли. На берегу дети смотрели на бурное весеннее течение Алатыря. Затем они стали играть, Андрей поскользнулся и упал в воду. Течение подхватило ребенка и быстро понесло вниз по реке.

Девочка испугалась и побежала к взрослым, сбивчиво рассказав о том, что произошло. Взрослые сообщили страшную новость родителям ребенка. Отчим с матерью кинулись к речке. Однако к тому времени Андрея ни на берегу, ни в воде не было. На воде у берега лежал лишь один сандалик, в который был обут мальчик. Родственники ребенка и местные жители обошли оба берега реки в надежде его найти, но все напрасно.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что ребенок, скорее всего, захлебнулся в бурной реке и утонул. На поиски мальчика была вызвана водолазная группа республиканской аварийно-спасательной службы. Несколько водолазов, сменяя друг друга, обследовали дно мутной реки до позднего вечера воскресенья. Однако поиски закончились ничем, операция продолжилась в понедельник 6 мая. Водолазы прочесывали дно вниз по течению, но снова безрезультатно. Искать ребенка продолжили и на следующий день. Можно предположить, что сильное течение отнесло тело малыша далеко от того места, где он упал в воду. Поисковики предположили, что тело ребенка также могло где-то зацепиться за корягу.

Ичалковским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия по факту падения в реку Алатырь ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования уголовного дела следствию предстоит выяснить, каким образом двое малолетних детей оказались на берегу реки и почему с ними не было никого из взрослых.