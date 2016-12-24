Потенциал роста

Мордовия намерена расширить экономические связи с Китаем в формате «Волга - Янцзы»

Соглашение между Правительством Мордовии и Народным Правительством провинции Хунань будет подписано, как ожидается, 23 мая, в ходе третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству субъектов Приволжского федерального округа, верхнего и среднего течения реки Янцзы (формат «Волга - Янцзы»). Мероприятие пройдет в Чебоксарах под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета КНР Ван Юна.

Документ, предусматривающий укрепление международного и внешнеэкономического сотрудничества Мордовии и провинции Хунань в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, станет уже пятым по счету. Проект его согласован китайской стороной, Министерством экономического развития России и всеми заинтересованными республиканскими ведомствами. На следующий же день намечено провести форум Ассоциации вузов Приволжья, провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы (Мордовия в данном объединении представлена университетом имени Н.П. Огарёва и педагогическим институтом имени М.Е. Евсевьева).

Ключевой партнер

Следует отметить, что на сегодняшний день Китай является одним из ключевых экономических партнеров Мордовии. На его долю приходится почти четверть всего нашего внешнеторгового оборота (в том числе свыше 11 процентов по экспорту и 41% по импорту). В прошлом году объемы проводимых операций выросли до 120,1 миллиона долларов. И если показатели ввоза товаров увеличились по сравнению с 2017 г. на 12 процентов, достигнув отметки в 88,9 млн долларов, то наши поставки в Поднебесную возросли разом на 78,6%.

При этом, собственно, списки основных импортеров и экспортеров существенно не обновились. Так, в число главных республиканских потребителей китайской продукции по-прежнему входят «Хелиос-Ресурс», «Оптиковолоконные системы», «Лисма», «Мордоввторсырье», «ЭМ-Кабель», «Мордовцемент», агрофирма «Октябрьская», птицефабрика «Чамзинская» и «Электровыпрямитель». В КНР они закупают, как правило, сырье и производственное оборудование. У группы компаний «Оптикэнерго», к примеру, ныне есть сразу несколько действующих контрактов на поставку линий для выпуска алюминиевых трубок, LAN-кабеля и волоконно-оптических изделий, а также линий скрутки, волочения медной катанки и наложения оболочки.

А вот в число основных экспортеров, помимо уже упомянутых «Хелиос-Ресурса», «Оптиковолоконных систем» и «Электровыпрямителя», входят «Ламзурь» и ликеро-водочный завод «Саранский». Притом наиболее перспективным представляется сотрудничество в сферах пищевой и перерабатывающей промышленности, производства компонентов для приборов солнечной энергетики. Ранее изготовленные в Мордовии кремниевые мультикристаллические пластины отправлялись преимущественно в провинцию Сычуань. В минувшем году, однако, по ряду объективных причин наше предприятие сменило партнера и сегодня взаимодействует с компанией «Jiangsu Akcome Science and Technology Co., Ltd.» из Цзянсу.

Оптоволоконный завод, напротив, во втором квартале 2018-го полностью прекратил поставки в КНР, хотя доселе его продукция и пользовалась там немалым спросом (достаточно сказать, что по итогам 2017 г. отгружено было свыше 800 тысяч километров волокна). Произошло это, правда, ввиду грубого и бесцеремонного «внешнего вмешательства». Введенные США санкции на продажу компонентов для телекоммуникационной корпорации «ZTE» привели к затовариванию китайского рынка. С другой стороны, российские кабельные заводы получили возможность приобретать больше отечественного волокна.

От Янцзы до Волги

Что же касается непосредственно формата «Волга - Янцзы», то он реализуется с 2013 года в рамках исполнения поручения Президента России по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей с Китаем. В первое время стороны лишь присматривались друг к другу, зондируя имеющийся потенциал. Тем не менее была создана совместная рабочая группа, организована работа нескольких презентационных площадок, прошли и ознакомительные визиты представителей деловых кругов. А Мордовия даже заключила рамочное соглашение по изучению возможностей производства емкостей для хранения и перевозки сжиженного природного газа.

20 мая 2014-го стороны подписали Меморандум по вопросам торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами ПФО, верхнего и среднего течения Янцзы, дополнив его перечнем совместных инвестиционных проектов и «дорожной картой» по развитию гуманитарных связей. Среди прочего обсуждались и вопросы создания в республике площадки для производства электробытовой техники, реализации нескольких аграрных проектов, в том числе с целью организации поставок мясной продукции в Китай.

В дальнейшем Мордовия заключила еще два соглашения о сотрудничестве - с провинциями Аньхой и Сычуань, представила китайским партнерам свой туристический потенциал и проекты в сфере сельского хозяйства. Рассматривались также перспективы укрепления деловых контактов с городом Цзешоу в сегментах производства резинотехнических изделий из вторичного сырья и монтажа оборудования для грузовых автомобилей.

На берегах дружбы

На сегодняшний день именно модель «Волга - Янцзы» признана самой оптимальной с точки зрения развития межрегионального взаимодействия с КНР. Ровно настолько, что еще сразу два федеральных округа намерены запустить подобные проекты сотрудничества с партнерами из Центрального и Северо-Западного Китая.

Наиболее благоприятные условия созданы, как считается, в гуманитарной области. Так, в арсенале МГУ имени Н.П. Огарева ныне находится целый ряд договоров и соглашений с образовательными и научными центрами Китая. Уже удалось наладить академический обмен преподавателями и студентами. По данному направлению в университете Цзянсу прошли обучение несколько студентов факультета иностранных языков (есть и новые заявки на языковую стажировку). В МГУ в свою очередь было послано 5 воспитанников Уханьского текстильного университета. Состоялся и первый выпуск магистров. Пять человек из Мордовии и шестеро из университета науки и технологий Цзянсу стали специалистами в сфере теплоэнергетики и теплотехники.

Кроме того, наши студенты обучались на курсах китайского языка в Пекинском политехническом университете, а 22 человека прошли подготовку по совместной образовательной программе с университетом науки и технологий Цзянсу. Помимо того, наши и китайские преподаватели прочли курс лекций в вузах-партнерах.