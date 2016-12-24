«Я не встречала мужчин, которые бы с удовольствием ели овощи на пару»

Супруга Бориса Грачевского научилась готовить ради здоровья мужа

Руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский, отметивший недавно 70-летний юбилей, признался, что его хорошее самочувствие и бодрое расположение духа - заслуги его супруги Екатерины Белоцерковской. Как выяснилось, Катя стала для своего мужа и диетологом, и личным поваром. Супруга Бориса Грачевского рассказала о главных правилах питания в их семье и поделилась своими «фирменными» рецептами.

- Екатерина, пословица утверждает, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Вы двигались этим же путем?

- Нет, такой необходимости у меня не было. Скажу вам больше: я никогда не любила готовить, и мне самой еда как таковая практически не интересна. Я могла, конечно, пожарить яичницу или сварить готовые пельмени - не более того. Но когда у Бориса появился лишний вес - я поняла, что нужно приводить в порядок его здоровье и начинать уже питаться правильно.

- Готовить сами научились - или пришлось на кулинарные курсы записываться?

- Сначала я смотрела рецепты в интернете, читала кулинарные книжки. А потом начала уже сама экспериментировать с блюдами - и понеслось!.. Кстати, больше всех удивилась моя мама: когда Боря позвонил ей и сказал, что я готовлю, - у нее был шок!

- Расскажите, какого стиля питания вы теперь придерживаетесь?

- Стараемся придерживаться правильного. Но бывают дни, когда хочется вкусненького, и тогда мы делаем послабления.

- Борис Юрьевич не сопротивляется ограничениям в питании?

- Ну как не сопротивляется? Ворчит, конечно. Но понимает, что это ему во благо. Поэтому - ворчит, но ест. Я вообще не встречала мужчин, которые бы с удовольствием ели, к примеру, овощи на пару. А я часто готовлю на пару, например, брокколи. Или его любимые котлетки, которые он привык есть жареными, а тут - на пару. Я и сама жуткая привереда, но считаю, что даже полезная еда может быть вкусной. Кстати, все свои рецепты я «отрабатывала» на гостях - и все они говорили, что получается действительно вкусно. Люди часто думают, что при правильном питании ты не ешь ничего вкусного. Но это не так - я даже десерты «правильные» готовлю! Ведь сахар почти всегда можно заменить на фрукты, а муку - на овсяное толокно и перемолотые овсяные отруби. То есть сделать все то же самое - но без муки и без сахара.

- Что обычно у вас на завтрак?

- Творог с яблоками и фруктами, каша на кокосовом молоке или омлет.

- Омлет готовите на молоке или на сметане?

- Без молока, без сметаны и даже без желтков!

- Поделитесь рецептом!

- Белки отделяются и взбиваются. Соль я не добавляю, но могу добавить шпинат. Разливаю смесь в маленькие формочки - и готовлю омлет на водяной бане.

- А что на обед?

- Обычно это овощи с мясом или рыбой. Мы едим и белую, и красную рыбу, но не часто. Чаще - курицу, запеченную в конвертике или приготовленную на пару. Можно приготовить тефтели на пару или пожарить их на сухой сковороде. Иногда я могу приготовить суп минестроне, крем-суп или даже диетический борщ - он у нас без картофеля. Вообще мы не часто едим супы, но их иногда употреблять все же нужно. Но все это зависит от фазы вашей диеты.

- То есть?

- Например, если перед этим были послабления - в виде отпуска или новогодних праздников. Я жутко боюсь декабря, потому что числа с 15-го начинаются бесконечные корпоративы, банкеты и прочие званые мероприятия, где люди постоянно едят. Ты не можешь сказать «нет» - и в то же время страшно от мысли, сколько сил потребуется на то, чтобы избавиться от набранных килограммов. Так вот, после таких «кулинарных марафонов» на некоторое время лучше перейти на раздельное питание: кому-то можно посидеть на гречке и кефире, а кому-то необходим белок - например, паровая куриная грудка. Я не врач, про раздельное питание - мое личное мнение. Хотя мы консультировались с диетологом, и она меня полностью поддержала во всем.

- Какие блюда, приготовленные вами, больше всего любит Борис Юрьевич?

- Мясо. Особенно стейки - и с этим ничего нельзя поделать! А в России с хорошим мясом сейчас проблемы, и я этому даже немножко рада, потому что красное мясо не очень полезно. Но для Бори съесть кусок мяса - это счастье! И я нахожу это мясо и даю ему этот стейк счастья! (Смеется.) Еще Боря очень любит раков. И рыбу, из которой я готовлю вкуснейшее заливное.

- Это какое?

- Заливное я делаю из красной рыбы. Сначала я готовлю ее на пару, потом разбираю на части, удаляю все косточки, раскладываю по формочкам. Добавляю морковь, чеснок и петрушку. Морковь можно красиво нарезать цветочками, чеснок - мелко порубить или использовать чеснокодавилку. Заливаю бульоном, добавив в него либо желатин, либо агар-агар. Ставлю в холодильник, и когда заливное застынет - подаю с горчицей. Получается безумно вкусно!

- А что вы готовите к приходу гостей?

- Могу приготовить долма, или перепелов, или пасту. А когда хочется расслабиться и побаловать себя - делаю бургеры, рецепт которых придумала сама. Происходит это крайне редко, но раз в полгода можно побаловаться и такой едой.

- Какие-то особенные бургеры?

- Я пеку булки, делаю из шикарной паровой телятины фарш - но такой, чтоб кусочки были крупными. Добавляю перчик - соль я не кладу - и жарю котлетки. Потом разрезаю булку и выкладываю слоями: салатные листочки, огурчики, помидорчики, котлетку. Соус готовлю тоже сама, и всегда - разный. Иногда перетираю томаты, увариваю их и смешиваю с натуральным йогуртом. Либо делаю домашний майонез. Потом сверху на котлетку кладу красивую глазунью и прикрываю все второй булкой. Чуть не забыла: еще обязательно нужно добавить трюфель! В итоге получается какое-то кулинарное сумасшествие!

- Вот это да! Может быть, вы еще и шашлык готовите?

- А как же? Но это больше дачный вариант - когда мы собираемся на даче с друзьями. Я все время себя успокаиваю тем, что мясо готовится на углях без жира, и это хорошо. Боря любит шашлык из баранины, а я баранину не ем, потому что у меня на нее аллергия. Забавно, но я даже не знаю, какая она на вкус.

- В путешествиях тоже позволяете себе пробовать не только полезную еду?

- Ну, а как иначе? Всегда хочется попробовать местную кухню. Не скажешь ведь в ресторане: извините, уберите вот эту картошку и не готовьте на масле! Взять ту же Францию, где подают улиток на сливочном масле, - ну, как это не съесть?! А французское пюре, где картофель берется один к одному со сливочным маслом? Это очень вкусно - хотя, по сути, это просто жировая бомба!

- Екатерина, ну а Борис Юрьевич для вас что-то готовит? Хотя бы иногда?

- Он практически не готовит - ему нет никакой нужды этим заниматься. Хотя, когда я болела, он делал для меня бутерброды с икрой - и, чтобы я не вставала, приносил мне их в постель...

Елена Соколова, фото из архива Екатерины Белоцерковской