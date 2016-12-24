ЮБИЛЕЙНЫЙ ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ

Чемпионат Мордовии собрал 19 команд

Древним методом телефонных звонков в отдаленные районы удалось восстановить полную статистическую картину стартового отрезка футбольного сезона в нашей республике. В век информационных технологий не самая простая процедура уточнения информации через третьих лиц - судей, представителей команд и простых энтузиастов футбола - отняла уйму времени. Но есть и результат. Нерасшифрованным остался всего лишь один кубковый матч, голов в котором представители Торбеева и Ковылкина назабивали непочатый край (во всех остальных - приведен поминутный голевой расклад). В связи с чем благодарим всех, кто добродушно откликнулся на наши настойчивые звонки, просьбы и сообщения.

На общем позитивном фоне печально, что в 80-м по счету чемпионате Мордовии (а точнее - в его предварительной стадии) примут участие не 20 команд, как планировалось изначально, а на одну меньше. Еще печальнее, что в числе участников юбилейного турнира не оказалось команды МГПИ имени М.Е. Евсевьева. Иметь в наличии уютный стадион с современным искусственным полем и не иметь при этом футбольной команды (хотя бы регионального уровня) - такое положение дел, мягко говоря, не красит один из ведущих вузов республики. Особенно на фоне многочисленных успехов «огаревцев», которые не располагают ни подобным спортсооружением, ни специальным факультетом, осуществляющим подготовку специалистов в области физической культуры и спорта. Из года в год на протяжении многих лет университет и пединститут выступали в футбольном чемпионате Мордовии, что называется, плечом к плечу, а их очные встречи на изумрудном прямоугольнике всегда являлись одними из самых интригующих и увлекательных противостояний. О том, что в начавшемся сезоне студенческого дерби не намечается, сигнализируют расписание игр и состав участников группы «В» предварительного этапа чемпионата и первенства Мордовии, опубликованные на официальном сайте Федерации футбола РМ.

Из первых результатов выделим внушительные 8:0, которыми увенчала собственный дебют «Мордовия-2002» (тренеры - Владимир Медведев и Вячеслав Вечканов). В рамках 1/16 финала Кубка Мордовии старшие юноши главной футбольной школы республики уступили представителям Атемара со счетом 1:2 (единственный гол на 81-й минуте забил Дмитрий Купцов). Но затем, видимо, сделали очень правильные выводы и в своем втором матче на взрослом уровне нивелировали «Агро-Атяшево». Командная фотография 17-летних победителей - перед вами.

Любопытное переименование произошло в Комсомольском. Прежнюю «Сферу» теперь следует считать «Магмой». Учитывая отсутствие в группе «В» команды МГПИ, «цементники» становятся фаворитами в борьбе за выход в финальную «восьмерку». Посмотрим, что из этого выйдет.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото автора