ЗАКИПЕЛИ БАТАЛИИ ПЕРВЕНСТВА МОРДОВИИ СРЕДИ ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ КОМАНД

В последний день апреля выездным матчем «Мордовии-2003» открылось республиканское первенство среди юношеских команд. Подопечные Юрия Уткина и Евгения Буланова стартовали крупной победой в Ардатове. Особо постарался Владислав Поляков, отправивший в сетку ворот хозяев поля четыре мяча. Дважды отличился Данила Шаталин. В итоге - 6:0 в пользу гостей.

Состав победителей выглядел следующим образом: Максим Айсин, Егор Моисеев (Дмитрий Саушин, 41), Роман Морозов, Гарик Асланян (Роман Трофимов, 61), Даниил Сыщиков, Андрей Бусаргин (Николай Мартынов, 65), Никита Николаев, Данила Шаталин (к), Сергей Киреев, Владислав Поляков, Никита Снадин. Пять голов из шести были забиты еще до перерыва. Результат мог получиться еще более разгромным, реализуй Никита Снадин одиннадцатиметровый штрафной удар.

Параллельным курсом «Мордовия-2005» провела свои первые матчи в рамках республиканского первенства среди детских команд. В ворота соперников из Старого Шайгова подопечные Алексея Бессонова и Никиты Рокунова отправили девять безответных мячей. Отличились Денис Артамонов (четырежды), Максим Донцов, Владислав Волгаев, Руслан Кутюшев, Виталий Гуменчук и Максим Ковалев. Далее со счетом 2:0 была повержена саранская ДЮСШ-1. Голевой дубль в активе Владислава Волгаева.