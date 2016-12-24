ЗАКИПЕЛИ БАТАЛИИ ПЕРВЕНСТВА МОРДОВИИ СРЕДИ ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ КОМАНД

Родина признала!
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...